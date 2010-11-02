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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:17
dr_morgenstern написав:
Вчера подал заявку на аллину кредитку, после чего за сутки отзвонились десяток конторок микрофинансированя с соответствующими предложениями. Совпадение?
А де подавали заявку, на каком сайте?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:23
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:27
На офсайте, alfabank.ua
clientage написав: dr_morgenstern написав:
Вчера подал заявку на аллину кредитку, после чего за сутки отзвонились десяток конторок микрофинансированя с соответствующими предложениями. Совпадение?
А де подавали заявку, на каком сайте?
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dr_morgenstern
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:37
dr_morgenstern написав:
На офсайте, alfabank.ua
clientage написав: dr_morgenstern написав:
Вчера подал заявку на аллину кредитку, после чего за сутки отзвонились десяток конторок микрофинансированя с соответствующими предложениями. Совпадение?
А де подавали заявку, на каком сайте?
Значит совпадение... случайное, от слова савсЭм
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:29
Микрофинансы звонят по факту запроса в УБКИ, не зависит от банка.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:56
BBC написав:
Микрофинансы звонят по факту запроса в УБКИ, не зависит от банка.
логично. если происходит запрос истории значит очень вероятно что чел в каком то из банков настроен оформить крдитку/взять кредит.
и тут на взлете можно перехватить клиента.
такое простое решение даже не приходило в голову.
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mephala
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:01
mephala написав: BBC написав:
Микрофинансы звонят по факту запроса в УБКИ, не зависит от банка.
логично. если происходит запрос истории значит очень вероятно что чел в каком то из банков настроен оформить крдитку/взять кредит.
и тут на взлете можно перехватить клиента.
такое простое решение даже не приходило в голову.
Более того, многие банки тоже мониторят эти запросы и часто повышают лимиты своим клиентам буквально через 1..2дн. после запроса. Однако большое число запросов может уменьшить рейтинг УБКИ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:20
BBC написав:Микрофинансы звонят по факту запроса в УБКИ, не зависит от банка.
Вот только запросы в УБКИ по моей КИ были и раньше, а такой массированной отработки таки не было
Ну совпало, бывает
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dr_morgenstern
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:23
dr_morgenstern написав:
BBC написав:Микрофинансы звонят по факту запроса в УБКИ, не зависит от банка.
Вот только запросы в УБКИ по моей КИ были и раньше, а такой массированной отработки таки не было
Ну совпало, бывает
спокойно, кругОм наши
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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