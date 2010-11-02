Ничего не странные: человеки просят добавки к реальным деньгам в виде орешков.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:25
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:27
Я б даже именно натуральными орешками, особенно кешью, и взял бы. Мне бы отех 7..10 в мес и хватило
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:51
у меня пару лет назад была похожая проблема с закрытием Ощадного, так как на момент его закрытия карты с корой он открывался уже не существовало. при закрытии тоже предложило возврат на действующую карту, но по факту деньги где-то "зависли" и потом пришлось потрать больше 1,5 часов на общение с менеджерами в отделении и получение денег через кассу... так что или попробуйте Сберегательный перепривящать к другому счёту или закрывайте его через менеджера - секономите время и нервы...
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:19
А в МАБе платежи ходят седня, остатки по картам обновляются?
Чет у меня с обеда без движения
Аааа, УПЦ Крещение Руси ж празднует
... делайте хоть что-нибудь!
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