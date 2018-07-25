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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5842584358445845>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:25

  BBC написав:Странные человеки вместо реальных денег просят орешки кешью.

Ничего не странные: человеки просят добавки к реальным деньгам в виде орешков.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:27

  guntherhouse777 написав:
  BBC написав:Странные человеки вместо реальных денег просят орешки кешью.

Ничего не странные: человеки просят добавки к реальным деньгам в виде орешков.

Я б даже именно натуральными орешками, особенно кешью, и взял бы. Мне бы отех 7..10 в мес и хватило :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:51

  adamsmittttt написав:З.Ы. Если вдруг интересно: при нажатии на кнопку Закрыть предлагало на Ультру возврат.

у меня пару лет назад была похожая проблема с закрытием Ощадного, так как на момент его закрытия карты с корой он открывался уже не существовало. при закрытии тоже предложило возврат на действующую карту, но по факту деньги где-то "зависли" и потом пришлось потрать больше 1,5 часов на общение с менеджерами в отделении и получение денег через кассу... так что или попробуйте Сберегательный перепривящать к другому счёту или закрывайте его через менеджера - секономите время и нервы... :)
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:19

А в МАБе платежи ходят седня, остатки по картам обновляются?
Чет у меня с обеда без движения :(
Аааа, УПЦ Крещение Руси ж празднует :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:14

Re: Альфа-Банк

СЭПы уходили и заходили успешно.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:32

Re: Альфа-Банк

Уважаемые профи, подскажите рассрочка по максимум, считается 3 месяца с момента операции или с момента как я дал согласие на рассрочку? Спасибо.
И ещё можно ли получить вторую карту максимум (и второй счёт тоже) на одного человека.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:53

Re: Альфа-Банк

dilet написав:Уважаемые профи, подскажите рассрочка по максимум, считается 3 месяца с момента операции или с момента как я дал согласие на рассрочку? Спасибо.
И ещё можно ли получить вторую карту максимум (и второй счёт тоже) на одного человека.


1. С момента РД после подтверждения. Но подтвердить нужно до текущей РД иначе гаплык.
2. Две КК независимо от тарифов на рыло, но с интервалом оформления 45 дней между ними.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:54

  dilet написав:Уважаемые профи, подскажите рассрочка по максимум, считается 3 месяца с момента операции или с момента как я дал согласие на рассрочку? Спасибо.
И ещё можно ли получить вторую карту максимум (и второй счёт тоже) на одного человека.
По первому вашему вопросу оба ваши ответа не правильные. Правильный ответ - через два месяца +25дней начиная со второй рд, когда банк оформил вам рассрочку.
По второму вопросу ответ - можно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:04

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  dilet написав:Уважаемые профи, подскажите рассрочка по максимум, считается 3 месяца с момента операции или с момента как я дал согласие на рассрочку? Спасибо.
И ещё можно ли получить вторую карту максимум (и второй счёт тоже) на одного человека.
По первому вашему вопросу оба ваши ответа не правильные. Правильный ответ - через два месяца +25дней начиная со второй рд, когда банк оформил вам рассрочку.
По второму вопросу ответ - можно.
1. Через два месяца (во вторую РД) списывается первый платёж. А это значит что отсчёт первого месяца идёт с ближайшей РД (когда покупка реально переносится в рассрочку). +25 дней актуально не для всех карт, как минимум коннект и готивка будут считать %% на списанный платёж.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:17

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:как минимум коннект и готивка будут считать %% на списанный платёж.
Коннект не будет считать. Проверено.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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