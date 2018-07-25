|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:32
У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2450
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31243
|3878897
|
|
|913
|216663
|
Сер 25 лип, 2018 17:39
cdj2
|
|5900
|1397523
|
Сер 25 лип, 2018 17:28
asp