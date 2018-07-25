|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:32
У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2452
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:36
cdj2 написав:
У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.
Connect Vodafone-Alfa?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13568
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1037 раз.
- Подякували: 1125 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:44
Да.
BBC написав: cdj2 написав:
У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.
Connect Vodafone-Alfa?
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2452
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:32
dilet написав:
Уважаемые профи, подскажите рассрочка по максимум, считается 3 месяца с момента операции или с момента как я дал согласие на рассрочку? Спасибо.
И ещё можно ли получить вторую карту максимум (и второй счёт тоже) на одного человека.
С момента проведения по счету.
Да
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3447
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:50
С момента проведения по счёту идёт отсчёт 14 дней для согласия. Если клиент согласился - с ближайшей РД начнётся отсчёт 3-х месяцев. Первый платёж вносим после второй РД для максимум готивки (и по моим наблюдениям - коннекту) сразу, для грейсовых можно в течении 25 дней после РД.
Нечего фантазировать.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2452
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|914
|216738
|
|
|305
|37071
|
|
|31243
|3878992
|
|