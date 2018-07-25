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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5842584358445845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:32

Re: Альфа-Банк

У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2452
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:36

  cdj2 написав:У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.

Connect Vodafone-Alfa?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13568
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1037 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:44

Re: Альфа-Банк

Да.
BBC написав:
  cdj2 написав:У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.

Connect Vodafone-Alfa?
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2452
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:32

  dilet написав:Уважаемые профи, подскажите рассрочка по максимум, считается 3 месяца с момента операции или с момента как я дал согласие на рассрочку? Спасибо.
И ещё можно ли получить вторую карту максимум (и второй счёт тоже) на одного человека.

С момента проведения по счету.
Да
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3447
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:50

Re: Альфа-Банк

С момента проведения по счёту идёт отсчёт 14 дней для согласия. Если клиент согласился - с ближайшей РД начнётся отсчёт 3-х месяцев. Первый платёж вносим после второй РД для максимум готивки (и по моим наблюдениям - коннекту) сразу, для грейсовых можно в течении 25 дней после РД.
Нечего фантазировать.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2452
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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