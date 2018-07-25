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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5842584358445845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:32

Re: Альфа-Банк

У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:36

  cdj2 написав:У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.

Connect Vodafone-Alfa?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:44

Re: Альфа-Банк

Да.
BBC написав:
  cdj2 написав:У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.

Connect Vodafone-Alfa?
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:32

  dilet написав:Уважаемые профи, подскажите рассрочка по максимум, считается 3 месяца с момента операции или с момента как я дал согласие на рассрочку? Спасибо.
И ещё можно ли получить вторую карту максимум (и второй счёт тоже) на одного человека.

С момента проведения по счету.
Да
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:50

Re: Альфа-Банк

С момента проведения по счёту идёт отсчёт 14 дней для согласия. Если клиент согласился - с ближайшей РД начнётся отсчёт 3-х месяцев. Первый платёж вносим после второй РД для максимум готивки (и по моим наблюдениям - коннекту) сразу, для грейсовых можно в течении 25 дней после РД.
Нечего фантазировать.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:14

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:и по моим наблюдениям - коннекту

Неправильные у вас наблюдения :wink:
А клиенту, скорее всего, важен срок последнего платежа
1я из 3х частей начисляется к погашению, во 2ю РД после получения приглашения на Рассрочку и для всех КК (кроме Готівки) даётся +25дн на погашение.
Последующие части начисляются к погашению в последующие РД со своими +25дн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:02

  cdj2 написав:
Flamingo написав:
  dilet написав:Уважаемые профи, подскажите рассрочка по максимум, считается 3 месяца с момента операции или с момента как я дал согласие на рассрочку? Спасибо.
И ещё можно ли получить вторую карту максимум (и второй счёт тоже) на одного человека.
По первому вашему вопросу оба ваши ответа не правильные. Правильный ответ - через два месяца +25дней начиная со второй рд, когда банк оформил вам рассрочку.
По второму вопросу ответ - можно.
1. Через два месяца (во вторую РД) списывается первый платёж. А это значит что отсчёт первого месяца идёт с ближайшей РД (когда покупка реально переносится в рассрочку).

Я может несколько витиевато выразился, но речь вел о дате окончательного погашения 3месячной рассрочки (поскольку насколько я понял именно этот момент интересовал вопрошавшего). А это будет после того как пройдет первая РД (когда не начислится к поагшению ничего), потом вторая РД (когда начислится первый платеж, который по максимке нужно загасить в течении 25 дней), потом третья РД (когда начислится второй платеж, который по максимке нужно загасить в течении 25 дней), потом третья РД (когда начислится третий и последний платеж, который по максимке нужно загасить в течении 25 дней). Вот чтобы всю эту тгомотину не писать - для краткости я написал "через два месяца +25дней начиная со второй рд, когда банк оформил вам рассрочку". ИМХО те же яйца, что и чуть выше, но вид сбоку.
  cdj2 написав:+25 дней актуально не для всех карт, как минимум коннект и готивка будут считать %% на списанный платёж.

Я правда не в курсе по всем картам, но вот зачем это было писать - я так и не понял. При чем тут коннект с готивкой если вопрос был конкретно по максимке ?:(
Flamingo
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