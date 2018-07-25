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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:32
У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 25 лип, 2018 18:36
cdj2 написав:
У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.
Connect Vodafone-Alfa?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 25 лип, 2018 18:44
Да.
BBC написав: cdj2 написав:
У меня считал. 2.5 грн в среднем набегало к РД.
Connect Vodafone-Alfa?
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:32
dilet написав:
Уважаемые профи, подскажите рассрочка по максимум, считается 3 месяца с момента операции или с момента как я дал согласие на рассрочку? Спасибо.
И ещё можно ли получить вторую карту максимум (и второй счёт тоже) на одного человека.
С момента проведения по счету.
Да
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guntherhouse777
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:50
С момента проведения по счёту идёт отсчёт 14 дней для согласия. Если клиент согласился - с ближайшей РД начнётся отсчёт 3-х месяцев. Первый платёж вносим после второй РД для максимум готивки (и по моим наблюдениям - коннекту) сразу, для грейсовых можно в течении 25 дней после РД.
Нечего фантазировать.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:14
cdj2 написав:
и по моим наблюдениям - коннекту
Неправильные у вас наблюдения
А клиенту, скорее всего, важен срок последнего платежа
1я из 3х частей начисляется к погашению, во 2ю РД после получения приглашения на Рассрочку и для всех КК (кроме Готівки) даётся +25дн на погашение.
Последующие части начисляются к погашению в последующие РД со своими +25дн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:02
cdj2 написав: Flamingo написав: dilet написав:
Уважаемые профи, подскажите рассрочка по максимум, считается 3 месяца с момента операции или с момента как я дал согласие на рассрочку? Спасибо.
И ещё можно ли получить вторую карту максимум (и второй счёт тоже) на одного человека.
По первому вашему вопросу оба ваши ответа не правильные. Правильный ответ - через два месяца +25дней начиная со второй рд, когда банк оформил вам рассрочку.
По второму вопросу ответ - можно.
1. Через два месяца (во вторую РД) списывается первый платёж. А это значит что отсчёт первого месяца идёт с ближайшей РД (когда покупка реально переносится в рассрочку).
Я может несколько витиевато выразился, но речь вел о дате окончательного погашения 3месячной рассрочки (поскольку насколько я понял именно этот момент интересовал вопрошавшего). А это будет после того как пройдет первая РД (когда не начислится к поагшению ничего), потом вторая РД (когда начислится первый платеж, который по максимке нужно загасить в течении 25 дней), потом третья РД (когда начислится второй платеж, который по максимке нужно загасить в течении 25 дней), потом третья РД (когда начислится третий и последний платеж, который по максимке нужно загасить в течении 25 дней). Вот чтобы всю эту тгомотину не писать - для краткости я написал "через два месяца +25дней начиная со второй рд
, когда банк оформил вам рассрочку". ИМХО те же яйца, что и чуть выше, но вид сбоку.
cdj2 написав:
+25 дней актуально не для всех карт, как минимум коннект и готивка будут считать %% на списанный платёж.
Я правда не в курсе по всем картам, но вот зачем это было писать - я так и не понял. При чем тут коннект с готивкой если вопрос был конкретно по максимке ?:(
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Flamingo
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:55
cdj2 написав:
1. С момента РД после подтверждения. Но подтвердить нужно до текущей РД иначе гаплык.
если не гасить все до РД то можно и после РД оформить рассрочку...
и если я правильно помню пояснения офпреда то отсчет идет от даты проведения покупки (первый платеж выставляется на вторую РД от нее) а не то когда получили смс с активацией рассрочки.
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 25 лип, 2018 22:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:00
mephala написав: cdj2 написав:
1. С момента РД после подтверждения. Но подтвердить нужно до текущей РД иначе гаплык.
если не гасить все до РД то можно и после РД оформить рассрочку...
Т.е. попасть на РКО, но Рассрочку таки оформить?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:02
clientage написав: mephala написав: cdj2 написав:
1. С момента РД после подтверждения. Но подтвердить нужно до текущей РД иначе гаплык.
если не гасить все до РД то можно и после РД оформить рассрочку...
Т.е. попасть на РКО, но Рассрочку таки оформить?
ну не все же свинорылы
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mephala
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