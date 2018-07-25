Додано: Сер 25 лип, 2018 21:02

cdj2 написав: Flamingo написав: dilet написав: Уважаемые профи, подскажите рассрочка по максимум, считается 3 месяца с момента операции или с момента как я дал согласие на рассрочку? Спасибо.

И ещё можно ли получить вторую карту максимум (и второй счёт тоже) на одного человека. Уважаемые профи, подскажите рассрочка по максимум, считается 3 месяца с момента операции или с момента как я дал согласие на рассрочку? Спасибо.И ещё можно ли получить вторую карту максимум (и второй счёт тоже) на одного человека. По первому вашему вопросу оба ваши ответа не правильные. Правильный ответ - через два месяца +25дней начиная со второй рд, когда банк оформил вам рассрочку.

По второму вопросу ответ - можно. По первому вашему вопросу оба ваши ответа не правильные. Правильный ответ - через два месяца +25дней начиная со второй рд, когда банк оформил вам рассрочку.По второму вопросу ответ - можно. 1. Через два месяца (во вторую РД) списывается первый платёж. А это значит что отсчёт первого месяца идёт с ближайшей РД (когда покупка реально переносится в рассрочку). 1. Через два месяца (во вторую РД) списывается первый платёж. А это значит что отсчёт первого месяца идёт с ближайшей РД (когда покупка реально переносится в рассрочку).

cdj2 написав: +25 дней актуально не для всех карт, как минимум коннект и готивка будут считать %% на списанный платёж. +25 дней актуально не для всех карт, как минимум коннект и готивка будут считать %% на списанный платёж.

Я может несколько витиевато выразился, но речь вел о дате окончательного погашения 3месячной рассрочки (поскольку насколько я понял именно этот момент интересовал вопрошавшего). А это будет после того как пройдет первая РД (когда не начислится к поагшению ничего), потом вторая РД (когда начислится первый платеж, который по максимке нужно загасить в течении 25 дней), потом третья РД (когда начислится второй платеж, который по максимке нужно загасить в течении 25 дней), потом третья РД (когда начислится третий и последний платеж, который по максимке нужно загасить в течении 25 дней). Вот чтобы всю эту тгомотину не писать - для краткости я написал ", когда банк оформил вам рассрочку". ИМХО те же яйца, что и чуть выше, но вид сбоку.Я правда не в курсе по всем картам, но вот зачем это было писать - я так и не понял. При чем тут коннект с готивкой если вопрос был конкретно по максимке ?:(