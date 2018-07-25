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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5843584458455846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 05:59

  clientage написав:
  cdj2 написав:и по моим наблюдениям - коннекту

Неправильные у вас наблюдения :wink:
А клиенту, скорее всего, важен срок последнего платежа
1я из 3х частей начисляется к погашению, во 2ю РД после получения приглашения на Рассрочку и для всех КК (кроме Готівки) даётся +25дн на погашение.
Последующие части начисляются к погашению в последующие РД со своими +25дн

Клиенту скорее всего важен пример с конкретными датами и сроками. Желательно еще и с наглядным графиком с цифрами и стрелочками.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 06:03

  VLADPn написав:
  clientage написав:
  cdj2 написав:и по моим наблюдениям - коннекту

Неправильные у вас наблюдения :wink:
А клиенту, скорее всего, важен срок последнего платежа
1я из 3х частей начисляется к погашению, во 2ю РД после получения приглашения на Рассрочку и для всех КК (кроме Готівки) даётся +25дн на погашение.
Последующие части начисляются к погашению в последующие РД со своими +25дн

Клиенту скорее всего важен пример с конкретными датами и сроками. Желательно еще и с наглядным графиком с цифрами и стрелочками.

Лана, на выходных племяш должен заскочить у гости, мож и намалюем :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5843584458455846
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