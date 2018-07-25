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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 05:59
clientage написав: cdj2 написав:
и по моим наблюдениям - коннекту
Неправильные у вас наблюдения А клиенту, скорее всего, важен
срок последнего платежа
1я из 3х частей начисляется к погашению, во 2ю РД после получения приглашения на Рассрочку и для всех КК (кроме Готівки) даётся +25дн на погашение.
Последующие части начисляются к погашению в последующие РД со своими +25дн
Клиенту скорее всего важен пример с конкретными датами и сроками. Желательно еще и с наглядным графиком с цифрами и стрелочками.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Чет 26 лип, 2018 06:03
VLADPn написав: clientage написав: cdj2 написав:
и по моим наблюдениям - коннекту
Неправильные у вас наблюдения А клиенту, скорее всего, важен
срок последнего платежа
1я из 3х частей начисляется к погашению, во 2ю РД после получения приглашения на Рассрочку и для всех КК (кроме Готівки) даётся +25дн на погашение.
Последующие части начисляются к погашению в последующие РД со своими +25дн
Клиенту скорее всего важен пример с конкретными датами и сроками. Желательно еще и с наглядным графиком с цифрами и стрелочками.
Лана, на выходных племяш должен заскочить у гости, мож и намалюем
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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