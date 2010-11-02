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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5843584458455846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 05:59

  clientage написав:
  cdj2 написав:и по моим наблюдениям - коннекту

Неправильные у вас наблюдения :wink:
А клиенту, скорее всего, важен срок последнего платежа
1я из 3х частей начисляется к погашению, во 2ю РД после получения приглашения на Рассрочку и для всех КК (кроме Готівки) даётся +25дн на погашение.
Последующие части начисляются к погашению в последующие РД со своими +25дн

Клиенту скорее всего важен пример с конкретными датами и сроками. Желательно еще и с наглядным графиком с цифрами и стрелочками.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 06:03

  VLADPn написав:
  clientage написав:
  cdj2 написав:и по моим наблюдениям - коннекту

Неправильные у вас наблюдения :wink:
А клиенту, скорее всего, важен срок последнего платежа
1я из 3х частей начисляется к погашению, во 2ю РД после получения приглашения на Рассрочку и для всех КК (кроме Готівки) даётся +25дн на погашение.
Последующие части начисляются к погашению в последующие РД со своими +25дн

Клиенту скорее всего важен пример с конкретными датами и сроками. Желательно еще и с наглядным графиком с цифрами и стрелочками.

Лана, на выходных племяш должен заскочить у гости, мож и намалюем :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 07:53

  clientage написав:
  mephala написав:
  cdj2 написав:1. С момента РД после подтверждения. Но подтвердить нужно до текущей РД иначе гаплык.

если не гасить все до РД то можно и после РД оформить рассрочку...

Т.е. попасть на РКО, но Рассрочку таки оформить?


Я, может быть, чего не понимаю, но почему нельзя так? :

Сделать покупку на 1000грн, провести ее по счету, погасить эту 1000 в РД,
подождать пока в РД спишутся платежи за старые рассрочки на 5000грн, состояние счета = -5000грн,

И после этого подтвердить по СМС оформление рассрочки на 1000грн, состояние счета -4000грн. Но платеж для невылета с грейса 5000грн до РД+25 дней, которые в некоторых ситуациях могут стать проблемой.

Хотя наверно Алла платежи на месяц не сдвинет и все это не имеет смысла)
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:19

Re: Альфа-Банк

Ребята подскажите Максимум наличка имеет все теже преимущества что и просто Максимум, есть льготный период, есть рассрочка на 3 мес. Только нет кешбэка по-моему. Подскажите есть ли какие-то подводные камни или доп. платежи по ней. Просто хотел вторую максимум заказать а они мне парят чтоб я взял максимум наличка. Спасибо всем.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:29

  dilet написав:Ребята подскажите Максимум наличка имеет все теже преимущества что и просто Максимум, есть льготный период, есть рассрочка на 3 мес. Только нет кешбэка по-моему. Подскажите есть ли какие-то подводные камни или доп. платежи по ней. Просто хотел вторую максимум заказать а они мне парят чтоб я взял максимум наличка. Спасибо всем.

абсолютно разные карты.
https://alfabank.ua/upload/creditcard.pdf

PS
у меня экомаксимум и простой максимум. но такой дуплет подходит только тем у кого в городе есть экомаркет. у экомексимум есть и грейс и снятие кредтных денег нету комисса. удобная карта. правда что бы загасить снятую наличку нужно сначала загасить все остальное.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 26 лип, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:32

Re: Альфа-Банк

  dilet написав:есть льготный период

нет там льготного периода, эт единственная КК БЕЗ грейса вааще
парить ничо не могут, берите шо вам нравится
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:46

clientage
А кто это дерьмо вообще берёт?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:03

  Vorlon написав:clientage
А кто это дерьмо вообще берёт?

ну эт типа кэш-кредит на карточке :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:06

  clientage написав:
  Vorlon написав:clientage
А кто это дерьмо вообще берёт?

ну эт типа кэш-кредит на карточке :)

Розстрочки по Максимуму-Готівці на 3 місяці працюють стандартно з 0,01% річних?
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