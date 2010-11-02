Неправильные у вас наблюдения А клиенту, скорее всего, важен срок последнего платежа 1я из 3х частей начисляется к погашению, во 2ю РД после получения приглашения на Рассрочку и для всех КК (кроме Готівки) даётся +25дн на погашение. Последующие части начисляются к погашению в последующие РД со своими +25дн
Клиенту скорее всего важен пример с конкретными датами и сроками. Желательно еще и с наглядным графиком с цифрами и стрелочками.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Неправильные у вас наблюдения А клиенту, скорее всего, важен срок последнего платежа 1я из 3х частей начисляется к погашению, во 2ю РД после получения приглашения на Рассрочку и для всех КК (кроме Готівки) даётся +25дн на погашение. Последующие части начисляются к погашению в последующие РД со своими +25дн
Клиенту скорее всего важен пример с конкретными датами и сроками. Желательно еще и с наглядным графиком с цифрами и стрелочками.
Лана, на выходных племяш должен заскочить у гости, мож и намалюем
Ребята подскажите Максимум наличка имеет все теже преимущества что и просто Максимум, есть льготный период, есть рассрочка на 3 мес. Только нет кешбэка по-моему. Подскажите есть ли какие-то подводные камни или доп. платежи по ней. Просто хотел вторую максимум заказать а они мне парят чтоб я взял максимум наличка. Спасибо всем.
dilet написав:Ребята подскажите Максимум наличка имеет все теже преимущества что и просто Максимум, есть льготный период, есть рассрочка на 3 мес. Только нет кешбэка по-моему. Подскажите есть ли какие-то подводные камни или доп. платежи по ней. Просто хотел вторую максимум заказать а они мне парят чтоб я взял максимум наличка. Спасибо всем.
PS у меня экомаксимум и простой максимум. но такой дуплет подходит только тем у кого в городе есть экомаркет. у экомексимум есть и грейс и снятие кредтных денег нету комисса. удобная карта. правда что бы загасить снятую наличку нужно сначала загасить все остальное.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 26 лип, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.