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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:36
вопрос офпреду.
получал новую карту Максимум. При получении смс оповещение было отключено а после активации карты включилось. Затем получил допку к этой карте - при получении карты смс информирование было отключено но и после активации карты не включилось. Это так и должно быть или систему глючит?
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mephala
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:24
mihasik написав:
Если оформлять рассрочку, а потом делается возврат товара. Как Алла это всё проводит?
Если рассрочка уже оформлена то никак.
Деньги возвращаются на карту, а рассрочка остается.
Можно ее платить по графику, а можно через МАБ самостоятельно закрыть ее досрочно нажав кнопку Погасити.
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oleksiynow
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:35
Подскажите пожалуйста, если есть карта для выплат по Фонду гарантирования. Теперь так получилось, что нужно сменить финаносвый номер и возможно скомпрометирована карта. То-есть перевыпуск. Сейчас перевыпскают такую карту?
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Mutabor
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:50
Отето аллюсика глючит: вчерешняя СМСка по пополняхе ток щас пришла
думаю, шо все из-за вчерашнего ливня у Киёве, у Алки СМС-центр, наверное на нашей телевышке, а вчера чуть Сырец опять на Куреневку не смыло
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:30
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Vorlon написав:clientage
А кто это дерьмо вообще берёт?
ну эт типа кэш-кредит на карточке
Розстрочки по Максимуму-Готівці на 3 місяці працюють стандартно з 0,01% річних?
Мне тоже интересно
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dilet
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:37
dilet написав:
Квесторе_поверніться написав:Розстрочки по Максимуму-Готівці на 3 місяці працюють стандартно з 0,01% річних?
Мне тоже интересно
Я не проверял, но шуму не было
Да я и сомневаюсь, шо кто-то Готивкой оплачивает покупки по б/н
Её ж и берут тока психи, которые готовы сразу снять всю сумму в АТМ и уже наличкой платить
У этой карты НЕТ ГРЕЙСА, там сразу капает 26% на любую трату
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:20
Создание регплатежей - так и не работает.
Интересно - это от скудоумия или некий тайный умысел (кэшью ?) ?
Я склоняюсь ко второму варианту, хотя не исключаю и первый.
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mustbe
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Чет 26 лип, 2018 14:42
Aps
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ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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Чет 26 лип, 2018 12:59
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