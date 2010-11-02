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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5844584558465847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:36

Re: Альфа-Банк

вопрос офпреду.
получал новую карту Максимум. При получении смс оповещение было отключено а после активации карты включилось. Затем получил допку к этой карте - при получении карты смс информирование было отключено но и после активации карты не включилось. Это так и должно быть или систему глючит?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:24

  mihasik написав:Если оформлять рассрочку, а потом делается возврат товара. Как Алла это всё проводит?

Если рассрочка уже оформлена то никак.
Деньги возвращаются на карту, а рассрочка остается.
Можно ее платить по графику, а можно через МАБ самостоятельно закрыть ее досрочно нажав кнопку Погасити.
oleksiynow
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:35

Re: Альфа-Банк

Подскажите пожалуйста, если есть карта для выплат по Фонду гарантирования. Теперь так получилось, что нужно сменить финаносвый номер и возможно скомпрометирована карта. То-есть перевыпуск. Сейчас перевыпскают такую карту?
Mutabor
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:50

Отето аллюсика глючит: вчерешняя СМСка по пополняхе ток щас пришла
думаю, шо все из-за вчерашнего ливня у Киёве, у Алки СМС-центр, наверное на нашей телевышке, а вчера чуть Сырец опять на Куреневку не смыло :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:30

Re: Альфа-Банк

Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:clientage
А кто это дерьмо вообще берёт?

ну эт типа кэш-кредит на карточке :)

Розстрочки по Максимуму-Готівці на 3 місяці працюють стандартно з 0,01% річних?
Мне тоже интересно
dilet
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:37

  dilet написав:
Квесторе_поверніться написав:Розстрочки по Максимуму-Готівці на 3 місяці працюють стандартно з 0,01% річних?
Мне тоже интересно

Я не проверял, но шуму не было
Да я и сомневаюсь, шо кто-то Готивкой оплачивает покупки по б/н
Её ж и берут тока психи, которые готовы сразу снять всю сумму в АТМ и уже наличкой платить :) :)
У этой карты НЕТ ГРЕЙСА, там сразу капает 26% на любую трату
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:20

Создание регплатежей - так и не работает.
Интересно - это от скудоумия или некий тайный умысел (кэшью ?) ?
Я склоняюсь ко второму варианту, хотя не исключаю и первый.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:54

  mephala написав:вопрос офпреду.
получал новую карту Максимум. При получении смс оповещение было отключено а после активации карты включилось. Затем получил допку к этой карте - при получении карты смс информирование было отключено но и после активации карты не включилось. Это так и должно быть или систему глючит?

mephala, добрый день. Если писали заявление на отключение Альфа-Чек, то услуга должна быть отключена.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:27

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:вопрос офпреду.
получал новую карту Максимум. При получении смс оповещение было отключено а после активации карты включилось. Затем получил допку к этой карте - при получении карты смс информирование было отключено но и после активации карты не включилось. Это так и должно быть или систему глючит?

mephala, добрый день. Если писали заявление на отключение Альфа-Чек, то услуга должна быть отключена.

вот именно что по основной карте не писал заяву на отключение Альфа-Чек а перевел основную карту на пуши. Думал после активации допки она тоже включит Альфа-чек (ну или сама включит пуши как на основной) а она после активации так и осталась с отключенным Альфа-чек. Это так задумано или глючит?
Никаких заяв ни по основной ни по допке я не писал.
mephala
 
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