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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:31
maxprofit всё верно с реквизитами, проблем с суммой 80к на вход быть не должно
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:57
Re: Альфа-Банк
Чесно бы сбер не пополнить?!
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:12
Re: Альфа-Банк
Якщо Ощад, то такі реквізити:
Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ
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