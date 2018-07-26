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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5845584658475848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:31

maxprofit всё верно с реквизитами, проблем с суммой 80к на вход быть не должно
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:57

Re: Альфа-Банк

Чесно бы сбер не пополнить?!
Кассандра написав:maxprofit всё верно с реквизитами, проблем с суммой 80к на вход быть не должно
Інкогніто
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Повідомлень: 1034
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:12

Re: Альфа-Банк

Якщо Ощад, то такі реквізити:

Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ

??
maxprofit
 
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  #<1 ... 5845584658475848
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