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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5845584658475848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:31

maxprofit всё верно с реквизитами, проблем с суммой 80к на вход быть не должно
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:57

Re: Альфа-Банк

Чесно бы сбер не пополнить?!
Кассандра написав:maxprofit всё верно с реквизитами, проблем с суммой 80к на вход быть не должно
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:12

Re: Альфа-Банк

Якщо Ощад, то такі реквізити:

Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ

??
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:42

Re: Альфа-Банк

ЄДРПОУ - Ваш ИНН


ИНН, ФИО, Поповнення власними коштами депозиту, Угода TDRM00000 від 29.02.2010 від ФІО

maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:

Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ

??
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 20:38

Re: Альфа-Банк

  Інкогніто написав:ЄДРПОУ - Ваш ИНН

Вопрос был о пополнении карты.
В реквизитах указывается именно ЄДРПОУ банка, поскольку перевод осуществляется на счет банка.
ИПН и номер счета клиента указываются в назначении платежа. По ним банк со своего транзитника перебросит на счет клиента.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:10

  Інкогніто написав:ЄДРПОУ - Ваш ИНН

ИНН, ФИО, Поповнення власними коштами депозиту, Угода TDRM00000 від 29.02.2010 від ФІО

maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:

Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ

??

Уважаемый, не путайте человека! ИНН вместо ЄДРПОУ указывается при пополнении ощадного 2620! При пополнении карточного(2625), а вопрос был по пакетной карте Ультра, указывается ЄДРПОУ, потому что пополнение карт у аллы всегда идёт через котловой счёт, а это счёт банка, а не физ лица, поэтому и указывается ЄДРПОУ
В противном случае парсить будут вручную, а это задержка на 1-2 дня 8)
Кассандра
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