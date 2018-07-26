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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:31
maxprofit всё верно с реквизитами, проблем с суммой 80к на вход быть не должно
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Кассандра
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:57
Чесно бы сбер не пополнить?!
Кассандра написав:maxprofit всё верно с реквизитами, проблем с суммой 80к на вход быть не должно
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Інкогніто
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:12
Якщо Ощад, то такі реквізити:
Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ
??
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maxprofit
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:42
ЄДРПОУ - Ваш ИНН
ИНН, ФИО, Поповнення власними коштами депозиту, Угода TDRM00000 від 29.02.2010 від ФІО
maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:
Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ
??
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Інкогніто
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:38
Інкогніто написав:
ЄДРПОУ - Ваш ИНН
Вопрос был о пополнении карты.
В реквизитах указывается именно ЄДРПОУ банка, поскольку перевод осуществляется на счет банка.
ИПН и номер счета клиента указываются в назначении платежа. По ним банк со своего транзитника перебросит на счет клиента.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:10
Інкогніто написав:
ЄДРПОУ - Ваш ИНН
ИНН, ФИО, Поповнення власними коштами депозиту, Угода TDRM00000 від 29.02.2010 від ФІО
maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:
Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ
??
Уважаемый, не путайте человека! ИНН вместо ЄДРПОУ указывается при пополнении ощадного 2620! При пополнении карточного(2625), а вопрос был по пакетной карте Ультра, указывается ЄДРПОУ, потому что пополнение карт у аллы всегда идёт через котловой счёт, а это счёт банка, а не физ лица, поэтому и указывается ЄДРПОУ
В противном случае парсить будут вручную, а это задержка с зачислением на 1-2 дня
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Кассандра
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 00:26
ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ОЩАДНОГО Отримувач
maxprofit написав:
Якщо Ощад, то такі реквізити:
Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ
??
- вказуєте своє Ф.І.О.Номер рахунку
- 2620...(номер вашого Ощадного)Банк отримувача
-ПАТ "Альфа-Банк"МФО Банку
- 300346ЄДРПОУ
- тут ваш ІПНПризначення
- поповнення рахунку №....ФІО ,ІПН
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:34
Кассандра написав: Інкогніто написав:
ЄДРПОУ - Ваш ИНН
ИНН, ФИО, Поповнення власними коштами депозиту, Угода TDRM00000 від 29.02.2010 від ФІО
maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:
Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ
??
Уважаемый, не путайте человека! ИНН вместо ЄДРПОУ указывается при пополнении ощадного 2620! При пополнении карточного(2625), а вопрос был по пакетной карте Ультра, указывается ЄДРПОУ, потому что пополнение карт у аллы всегда идёт через котловой счёт, а это счёт банка, а не физ лица, поэтому и указывается ЄДРПОУ
В противном случае парсить будут вручную, а это задержка с зачислением на 1-2 дня
Прошу прощения, а что, разве можно напрямую пополнить "Сберегательный" с другого банка через СЭП?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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