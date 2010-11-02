Вопрос был о пополнении карты. В реквизитах указывается именно ЄДРПОУ банка, поскольку перевод осуществляется на счет банка. ИПН и номер счета клиента указываются в назначении платежа. По ним банк со своего транзитника перебросит на счет клиента.
ИНН, ФИО, Поповнення власними коштами депозиту, Угода TDRM00000 від 29.02.2010 від ФІО
maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:
Номер рахунку- 2620... Банк- ПАТ "Альфа-Банк" МФО Банку- 300346 ЄДРПОУ Банку- 23494714 ІПН- свій ІПН Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ
??
Уважаемый, не путайте человека! ИНН вместо ЄДРПОУ указывается при пополнении ощадного 2620! При пополнении карточного(2625), а вопрос был по пакетной карте Ультра, указывается ЄДРПОУ, потому что пополнение карт у аллы всегда идёт через котловой счёт, а это счёт банка, а не физ лица, поэтому и указывается ЄДРПОУ В противном случае парсить будут вручную, а это задержка с зачислением на 1-2 дня
Номер рахунку- 2620... Банк- ПАТ "Альфа-Банк" МФО Банку- 300346 ЄДРПОУ Банку- 23494714 ІПН- свій ІПН Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ
??
ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ОЩАДНОГО Отримувач - вказуєте своє Ф.І.О. Номер рахунку- 2620...(номер вашого Ощадного) Банк отримувача-ПАТ "Альфа-Банк" МФО Банку- 300346 ЄДРПОУ - тут ваш ІПН Призначення - поповнення рахунку №....ФІО ,ІПН
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ИНН, ФИО, Поповнення власними коштами депозиту, Угода TDRM00000 від 29.02.2010 від ФІО
maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:
Номер рахунку- 2620... Банк- ПАТ "Альфа-Банк" МФО Банку- 300346 ЄДРПОУ Банку- 23494714 ІПН- свій ІПН Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ
??
Уважаемый, не путайте человека! ИНН вместо ЄДРПОУ указывается при пополнении ощадного 2620! При пополнении карточного(2625), а вопрос был по пакетной карте Ультра, указывается ЄДРПОУ, потому что пополнение карт у аллы всегда идёт через котловой счёт, а это счёт банка, а не физ лица, поэтому и указывается ЄДРПОУ В противном случае парсить будут вручную, а это задержка с зачислением на 1-2 дня
Прошу прощения, а что, разве можно напрямую пополнить "Сберегательный" с другого банка через СЭП?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Сегодня общался с альфа банком по телефону, мне сказали что не могут мне выдать вторую кредитку максимум, только какую-нибудь другую, конкретно предложили мне максимум наличку, но мне наличные совершенно не нужны, пришлось отменить заявку и ничего не взял.