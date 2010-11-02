RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5846584758485849>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:31

maxprofit всё верно с реквизитами, проблем с суммой 80к на вход быть не должно
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 04.12.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:57

Re: Альфа-Банк

Чесно бы сбер не пополнить?!
Кассандра написав:maxprofit всё верно с реквизитами, проблем с суммой 80к на вход быть не должно
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 04.09.10
Подякував: 105 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:12

Re: Альфа-Банк

Якщо Ощад, то такі реквізити:

Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ

??
maxprofit
 
Повідомлень: 622
З нами з: 19.11.08
Подякував: 636 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:42

Re: Альфа-Банк

ЄДРПОУ - Ваш ИНН


ИНН, ФИО, Поповнення власними коштами депозиту, Угода TDRM00000 від 29.02.2010 від ФІО

maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:

Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ

??
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 04.09.10
Подякував: 105 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 20:38

Re: Альфа-Банк

  Інкогніто написав:ЄДРПОУ - Ваш ИНН

Вопрос был о пополнении карты.
В реквизитах указывается именно ЄДРПОУ банка, поскольку перевод осуществляется на счет банка.
ИПН и номер счета клиента указываются в назначении платежа. По ним банк со своего транзитника перебросит на счет клиента.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 02.09.15
Подякував: 567 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:10

  Інкогніто написав:ЄДРПОУ - Ваш ИНН

ИНН, ФИО, Поповнення власними коштами депозиту, Угода TDRM00000 від 29.02.2010 від ФІО

maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:

Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ

??

Уважаемый, не путайте человека! ИНН вместо ЄДРПОУ указывается при пополнении ощадного 2620! При пополнении карточного(2625), а вопрос был по пакетной карте Ультра, указывается ЄДРПОУ, потому что пополнение карт у аллы всегда идёт через котловой счёт, а это счёт банка, а не физ лица, поэтому и указывается ЄДРПОУ
В противном случае парсить будут вручную, а это задержка с зачислением на 1-2 дня 8)
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 04.12.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 00:26

  maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:

Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ

??

ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ОЩАДНОГО
Отримувач - вказуєте своє Ф.І.О.
Номер рахунку- 2620...(номер вашого Ощадного)
Банк отримувача-ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ - тут ваш ІПН
Призначення - поповнення рахунку №....ФІО ,ІПН
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6846
З нами з: 15.08.12
Подякував: 368 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:34

  Кассандра написав:
  Інкогніто написав:ЄДРПОУ - Ваш ИНН

ИНН, ФИО, Поповнення власними коштами депозиту, Угода TDRM00000 від 29.02.2010 від ФІО

maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:

Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ

??

Уважаемый, не путайте человека! ИНН вместо ЄДРПОУ указывается при пополнении ощадного 2620! При пополнении карточного(2625), а вопрос был по пакетной карте Ультра, указывается ЄДРПОУ, потому что пополнение карт у аллы всегда идёт через котловой счёт, а это счёт банка, а не физ лица, поэтому и указывается ЄДРПОУ
В противном случае парсить будут вручную, а это задержка с зачислением на 1-2 дня 8)


Прошу прощения, а что, разве можно напрямую пополнить "Сберегательный" с другого банка через СЭП?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1620
З нами з: 22.02.16
Подякував: 163 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:17

Re: Альфа-Банк

Сегодня общался с альфа банком по телефону, мне сказали что не могут мне выдать вторую кредитку максимум, только какую-нибудь другую, конкретно предложили мне максимум наличку, но мне наличные совершенно не нужны, пришлось отменить заявку и ничего не взял.
dilet
 
Повідомлень: 26
З нами з: 01.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:44

Питання представнику банку Alfa_Bank:

http://prntscr.com/kbn3zt

це актуальна інформація? (обведено червоним)
посилання на ваш ресурс
http://a-club.alfabank.com.ua/ua/services/Depozitnі_rahunki#content

дякую
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2482
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5846584758485849>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, guntherhouse777, JIEKJIEPK, makor06, maxim2014, Грйс-мэн, Stringer, Vuch, Искатель і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 956, 957, 958
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9570 1846861
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 11:22
Искатель
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 590, 591, 592
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5912 1398645
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 10:43
_hunter
Банк Глобус 1 ... 366, 367, 368
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3675 501615
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 10:26
Vuch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.