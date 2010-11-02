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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5846584758485849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:45

  Искатель написав:Прошу прощения, а что, разве можно напрямую пополнить "Сберегательный" с другого банка через СЭП?


конечно всю жизнь было можно, а валютный через свифт
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:46

  -VICTOR- написав:
  maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:

Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ

??

ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ОЩАДНОГО
Отримувач - вказуєте своє Ф.І.О.
Номер рахунку- 2620...(номер вашого Ощадного)
[b]Банк отримувача-ПАТ "Альфа-Банк"[/b]
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ - тут ваш ІПН
Призначення - поповнення рахунку №....ФІО ,ІПН


такого поля нет - указывается только МФО Банка, а название банка само тянется.

при прямых реквизитах в назначении платежа можно не писать ни номер счета ни фамилию ни ИНН - это указывается при пополнении через транзитник - при прямых достаточно написать: переказ власних коштів
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:19

  greenozon написав:Питання представнику банку Alfa_Bank:

http://prntscr.com/kbn3zt

це актуальна інформація? (обведено червоним)
посилання на ваш ресурс
http://a-club.alfabank.com.ua/ua/services/Depozitnі_rahunki#content

дякую

greenozon, добрый день. Актуальная.
Alfa_Bank
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