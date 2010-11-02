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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:45
Искатель написав:
Прошу прощения, а что, разве можно напрямую пополнить "Сберегательный" с другого банка через СЭП?
конечно всю жизнь было можно, а валютный через свифт
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:46
-VICTOR- написав:
ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ОЩАДНОГО Отримувач
maxprofit написав:
Якщо Ощад, то такі реквізити:
Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ
??
- вказуєте своє Ф.І.О.Номер рахунку
- 2620...(номер вашого Ощадного)[b]Банк отримувача
-ПАТ "Альфа-Банк"[/b]МФО Банку
- 300346ЄДРПОУ
- тут ваш ІПНПризначення
- поповнення рахунку №....ФІО ,ІПН
такого поля нет - указывается только МФО Банка, а название банка само тянется.
при прямых реквизитах в назначении платежа можно не писать ни номер счета ни фамилию ни ИНН - это указывается при пополнении через транзитник - при прямых достаточно написать: переказ власних коштів
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:19
greenozon, добрый день. Актуальная.
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П'ят 27 лип, 2018 10:26
Vuch
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