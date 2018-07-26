Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:45
Искатель написав:
Прошу прощения, а что, разве можно напрямую пополнить "Сберегательный" с другого банка через СЭП?
конечно всю жизнь было можно, а валютный через свифт
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:46
-VICTOR- написав: maxprofit написав:
Якщо Ощад, то такі реквізити:
Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ
??
ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ОЩАДНОГО Отримувач
- вказуєте своє Ф.І.О.
Номер рахунку
- 2620...(номер вашого Ощадного)
[b] Банк отримувача
-ПАТ "Альфа-Банк"[/b]
МФО Банку
- 300346
ЄДРПОУ
- тут ваш ІПН
Призначення
- поповнення рахунку №....ФІО ,ІПН
такого поля нет - указывается только МФО Банка, а название банка само тянется.
при прямых реквизитах в назначении платежа можно не писать ни номер счета ни фамилию ни ИНН - это указывается при пополнении через транзитник - при прямых достаточно написать: переказ власних коштів
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:19
greenozon, доброго дня. Актуальна.
Востаннє редагувалось
Alfa_Bank
в П'ят 27 лип, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:29
И сколько получается в дол на год? Если 6%- тоже хочу.
Alfa_Bank написав:
greenozon, добрый день. Актуальная.
lel
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:37
о, цікаво!
давайте продовжимо цю цікаву розмову, шановий представник банку Alfa_Bank!
беремо документ із назвою "Базові процентні ставки по депозитним вкладам
для фізичних осіб - Клієнтів «А-КЛУБ» "
(знаходиться тут)
http://a-club.alfabank.com.ua/upload/us ... sit-uk.pdf
бачимо зверху таке -
http://prntscr.com/kbo36o
беремо наприклад гривню, на рік, 16%,
і ви стверджуєте що будучи в АКлубі буде
16 + 3% (як вказано на вашому сайті)
те ж питання по долару - 4.25 + 2 ?
+50грн !
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greenozon
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:47
greenozon написав:
о, цікаво!
давайте продовжимо цю цікаву розмову, шановий представник банку Alfa_Bank!
беремо документ із назвою "Базові процентні ставки по депозитним вкладам
для фізичних осіб - Клієнтів «А-КЛУБ» "
(знаходиться тут)
http://a-club.alfabank.com.ua/upload/us ... sit-uk.pdf
бачимо зверху таке -
http://prntscr.com/kbo36o
беремо наприклад гривню, на рік, 16%,
і ви стверджуєте що будучи в АКлубі буде
16 + 3% (як вказано на вашому сайті)
те ж питання по долару - 4.25 + 2 ?
Там все очень интересно написано:
Депозитний вклад
без дострокового розірвання
і з передбаченою ставкою + 3% в гривні і + 2% в валюті
до стандартних умов депозитних вкладів з достроковим розірванням
.
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ramaz
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:12
Искатель написав:
Прошу прощения, а что, разве можно напрямую пополнить "Сберегательный" с другого банка через СЭП?
Можно и даже нужно!
Кассандра
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:25
greenozon написав:
о, цікаво!
давайте продовжимо цю цікаву розмову, шановий представник банку Alfa_Bank!
беремо документ із назвою "Базові процентні ставки по депозитним вкладам
для фізичних осіб - Клієнтів «А-КЛУБ» "
(знаходиться тут)
http://a-club.alfabank.com.ua/upload/us ... sit-uk.pdf
бачимо зверху таке -
http://prntscr.com/kbo36o
беремо наприклад гривню, на рік, 16%,
і ви стверджуєте що будучи в АКлубі буде
16 + 3% (як вказано на вашому сайті)
те ж питання по долару - 4.25 + 2 ?
greenozon, за посиланням
http://prntscr.com/kbn3zt
вказані стандартні умови для клієнтів А-Клубу. Якщо цікавлять деталі, то вкажіть в ПП ваш номер телефону і з вами зв’яжеться відповідальний співробітник.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:40
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
вопрос офпреду.
получал новую карту Максимум. При получении смс оповещение было отключено а после активации карты включилось. Затем получил допку к этой карте - при получении карты смс информирование было отключено но и после активации карты не включилось. Это так и должно быть или систему глючит?
mephala, добрый день. Если писали заявление на отключение Альфа-Чек, то услуга должна быть отключена.
вот именно что по основной карте не писал заяву на отключение Альфа-Чек а перевел основную карту на пуши. Думал после активации допки она тоже включит Альфа-чек (ну или сама включит пуши как на основной) а она после активации так и осталась с отключенным Альфа-чек. Это так задумано или глючит?
Никаких заяв ни по основной ни по допке я не писал.
mephala, добрый день. Значит при написании заявления на получения допки, Вы указали, что Альфа-Чек должен быть отключен.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 4665
З нами з: 18.02.13
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