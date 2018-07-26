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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5846584758485849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:45

  Искатель написав:Прошу прощения, а что, разве можно напрямую пополнить "Сберегательный" с другого банка через СЭП?


конечно всю жизнь было можно, а валютный через свифт
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:46

  -VICTOR- написав:
  maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:

Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ

??

ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ОЩАДНОГО
Отримувач - вказуєте своє Ф.І.О.
Номер рахунку- 2620...(номер вашого Ощадного)
[b]Банк отримувача-ПАТ "Альфа-Банк"[/b]
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ - тут ваш ІПН
Призначення - поповнення рахунку №....ФІО ,ІПН


такого поля нет - указывается только МФО Банка, а название банка само тянется.

при прямых реквизитах в назначении платежа можно не писать ни номер счета ни фамилию ни ИНН - это указывается при пополнении через транзитник - при прямых достаточно написать: переказ власних коштів
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:19

  greenozon написав:Питання представнику банку Alfa_Bank:

http://prntscr.com/kbn3zt

це актуальна інформація? (обведено червоним)
посилання на ваш ресурс
http://a-club.alfabank.com.ua/ua/services/Depozitnі_rahunki#content

дякую

greenozon, доброго дня. Актуальна.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 27 лип, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:29

Re: Альфа-Банк

И сколько получается в дол на год? Если 6%- тоже хочу.
Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:Питання представнику банку Alfa_Bank:

http://prntscr.com/kbn3zt

це актуальна інформація? (обведено червоним)
посилання на ваш ресурс
http://a-club.alfabank.com.ua/ua/services/Depozitnі_rahunki#content

дякую

greenozon, добрый день. Актуальная.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:37

о, цікаво!
давайте продовжимо цю цікаву розмову, шановий представник банку Alfa_Bank!

беремо документ із назвою "Базові процентні ставки по депозитним вкладам
для фізичних осіб - Клієнтів «А-КЛУБ» "

(знаходиться тут)
http://a-club.alfabank.com.ua/upload/us ... sit-uk.pdf

бачимо зверху таке - http://prntscr.com/kbo36o

беремо наприклад гривню, на рік, 16%,
і ви стверджуєте що будучи в АКлубі буде
16 + 3% (як вказано на вашому сайті)
:?: :!:

те ж питання по долару - 4.25 + 2 ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:47

  greenozon написав:о, цікаво!
давайте продовжимо цю цікаву розмову, шановий представник банку Alfa_Bank!

беремо документ із назвою "Базові процентні ставки по депозитним вкладам
для фізичних осіб - Клієнтів «А-КЛУБ» "

(знаходиться тут)
http://a-club.alfabank.com.ua/upload/us ... sit-uk.pdf

бачимо зверху таке - http://prntscr.com/kbo36o

беремо наприклад гривню, на рік, 16%,
і ви стверджуєте що будучи в АКлубі буде
16 + 3% (як вказано на вашому сайті)
:?: :!:

те ж питання по долару - 4.25 + 2 ?

Там все очень интересно написано:

Депозитний вклад без дострокового розірвання і з передбаченою ставкою + 3% в гривні і + 2% в валюті до стандартних умов депозитних вкладів з достроковим розірванням.
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ramaz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:12

  Искатель написав:Прошу прощения, а что, разве можно напрямую пополнить "Сберегательный" с другого банка через СЭП?

Можно и даже нужно! :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:25

  greenozon написав:о, цікаво!
давайте продовжимо цю цікаву розмову, шановий представник банку Alfa_Bank!

беремо документ із назвою "Базові процентні ставки по депозитним вкладам
для фізичних осіб - Клієнтів «А-КЛУБ» "

(знаходиться тут)
http://a-club.alfabank.com.ua/upload/us ... sit-uk.pdf

бачимо зверху таке - http://prntscr.com/kbo36o

беремо наприклад гривню, на рік, 16%,
і ви стверджуєте що будучи в АКлубі буде
16 + 3% (як вказано на вашому сайті)
:?: :!:

те ж питання по долару - 4.25 + 2 ?

greenozon, за посиланням http://prntscr.com/kbn3zt вказані стандартні умови для клієнтів А-Клубу. Якщо цікавлять деталі, то вкажіть в ПП ваш номер телефону і з вами зв’яжеться відповідальний співробітник.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:40

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:вопрос офпреду.
получал новую карту Максимум. При получении смс оповещение было отключено а после активации карты включилось. Затем получил допку к этой карте - при получении карты смс информирование было отключено но и после активации карты не включилось. Это так и должно быть или систему глючит?

mephala, добрый день. Если писали заявление на отключение Альфа-Чек, то услуга должна быть отключена.

вот именно что по основной карте не писал заяву на отключение Альфа-Чек а перевел основную карту на пуши. Думал после активации допки она тоже включит Альфа-чек (ну или сама включит пуши как на основной) а она после активации так и осталась с отключенным Альфа-чек. Это так задумано или глючит?
Никаких заяв ни по основной ни по допке я не писал.

mephala, добрый день. Значит при написании заявления на получения допки, Вы указали, что Альфа-Чек должен быть отключен.
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