беремо наприклад гривню, на рік, 16%, і ви стверджуєте що будучи в АКлубі буде 16 + 3% (як вказано на вашому сайті)
те ж питання по долару - 4.25 + 2 ?
greenozon, за посиланням http://prntscr.com/kbn3zt вказані стандартні умови для клієнтів А-Клубу. Якщо цікавлять деталі, то вкажіть в ПП ваш номер телефону і з вами зв’яжеться відповідальний співробітник.
mephala написав:вопрос офпреду. получал новую карту Максимум. При получении смс оповещение было отключено а после активации карты включилось. Затем получил допку к этой карте - при получении карты смс информирование было отключено но и после активации карты не включилось. Это так и должно быть или систему глючит?
mephala, добрый день. Если писали заявление на отключение Альфа-Чек, то услуга должна быть отключена.
вот именно что по основной карте не писал заяву на отключение Альфа-Чек а перевел основную карту на пуши. Думал после активации допки она тоже включит Альфа-чек (ну или сама включит пуши как на основной) а она после активации так и осталась с отключенным Альфа-чек. Это так задумано или глючит? Никаких заяв ни по основной ни по допке я не писал.
mephala, добрый день. Значит при написании заявления на получения допки, Вы указали, что Альфа-Чек должен быть отключен.
Вопрос представителю банка! Честно говоря - уже просто не хватает слов. Ситуация. По определенным причинам мне пришлось через горячую линию заблокировать доступ в ИБ и карту. на следующий день я обратился в отделение и сменил финномер и заказал перевыпуск карты. Пять раз переспросил у сотрудника - после подтверждения финномера точно потом разблокировка через горячую линию. Точно! Ок. Звоню сегодня с утра на горячую. Все проверили - номер еще не поменяли, перезвоните когда придет смс о смене и тогда можно будет войти в ИБ с новыми данными. Ок, смс пришел. Попробовал зарегистрироваться как новый - запись заблокирована. Попробовал как смена пароля - запиь заблокирована. Звоню на горячую с нового уже номера - без идентификаци без ничего мне девушка радостно сообщает, что разблокировка в отделении. Я ей рассказываю историю, переспрашиваю - нет, только в отделении. Да сколько же можно? Помогите пожалуйста с данным вопросом и самое главное - можно ли разблокировать ИБ удаленно или опять в отделение? Сорри за крик души