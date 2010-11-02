Номер рахунку- 2620... Банк- ПАТ "Альфа-Банк" МФО Банку- 300346 ЄДРПОУ Банку- 23494714 ІПН- свій ІПН Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ
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ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ОЩАДНОГО Отримувач - вказуєте своє Ф.І.О. Номер рахунку- 2620...(номер вашого Ощадного) [b]Банк отримувача-ПАТ "Альфа-Банк"[/b] МФО Банку- 300346 ЄДРПОУ - тут ваш ІПН Призначення - поповнення рахунку №....ФІО ,ІПН
такого поля нет - указывается только МФО Банка, а название банка само тянется.
при прямых реквизитах в назначении платежа можно не писать ни номер счета ни фамилию ни ИНН - это указывается при пополнении через транзитник - при прямых достаточно написать: переказ власних коштів
..бакн отрымувача указал из соображений , что если человек будет отправлять например через кассу банка , какого либо с заполнением бумажной платежки - там есть эта графа ....в отношении назначения платежа - всегда указываю полные и исчерпывающие -да бы избежать как либо ньюансов с зачислением...)...ну клиентаж нащ еще и без ПДВ добавляет ... у него еще более полное назначение ))
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Подскажите, по лимитам на операции, которые выставляются в МАБе по кредитке/дебетке: например ставлю 1000 на снятие нала и 1000 на покупки и срок до 31.08. 1) Это лимит 1000 грн в день или всего сумарно до 31.08 на каждый вид операции? 2) если я выставил 1000 грн на покупки в 18.00 и срок действия - сегодняшняя дата - 1000 грн действует на все операции с момента выставления или с 00.00 этого дня (тоесть с учетом операций до выставления лимита сегодня)
Mutabor написав:Вопрос представителю банка! Честно говоря - уже просто не хватает слов. Ситуация. По определенным причинам мне пришлось через горячую линию заблокировать доступ в ИБ и карту. на следующий день я обратился в отделение и сменил финномер и заказал перевыпуск карты. Пять раз переспросил у сотрудника - после подтверждения финномера точно потом разблокировка через горячую линию. Точно! Ок. Звоню сегодня с утра на горячую. Все проверили - номер еще не поменяли, перезвоните когда придет смс о смене и тогда можно будет войти в ИБ с новыми данными. Ок, смс пришел. Попробовал зарегистрироваться как новый - запись заблокирована. Попробовал как смена пароля - запиь заблокирована. Звоню на горячую с нового уже номера - без идентификаци без ничего мне девушка радостно сообщает, что разблокировка в отделении. Я ей рассказываю историю, переспрашиваю - нет, только в отделении. Да сколько же можно? Помогите пожалуйста с данным вопросом и самое главное - можно ли разблокировать ИБ удаленно или опять в отделение? Сорри за крик души
Mutabor, добрый день. Для разблокировки учетной записи МАБ вне зависимости от причины блокировки клиенту необходимо обратиться в отделение банка с паспортом для написания письменного заявления. Чтобы рассмотреть претензию укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН, адрес отделения, дату визита, имя сотрудника.
Mutabor написав:Вопрос представителю банка! Честно говоря - уже просто не хватает слов. Ситуация. По определенным причинам мне пришлось через горячую линию заблокировать доступ в ИБ и карту. на следующий день я обратился в отделение и сменил финномер и заказал перевыпуск карты. Пять раз переспросил у сотрудника - после подтверждения финномера точно потом разблокировка через горячую линию. Точно! Ок. Звоню сегодня с утра на горячую. Все проверили - номер еще не поменяли, перезвоните когда придет смс о смене и тогда можно будет войти в ИБ с новыми данными. Ок, смс пришел. Попробовал зарегистрироваться как новый - запись заблокирована. Попробовал как смена пароля - запиь заблокирована. Звоню на горячую с нового уже номера - без идентификаци без ничего мне девушка радостно сообщает, что разблокировка в отделении. Я ей рассказываю историю, переспрашиваю - нет, только в отделении. Да сколько же можно? Помогите пожалуйста с данным вопросом и самое главное - можно ли разблокировать ИБ удаленно или опять в отделение? Сорри за крик души
Mutabor, добрый день. Для разблокировки учетной записи МАБ вне зависимости от причины блокировки клиенту необходимо обратиться в отделение банка с паспортом для написания письменного заявления. Чтобы рассмотреть претензию укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН, адрес отделения, дату визита, имя сотрудника.
ок, спасибо, претензию не нужно оформлять. Если можно, ещё вопрос. Куда можно направить мою "историю" для СБ банка, которая привела к блокировке мной иб и карт?
Востаннє редагувалось Mutabor в П'ят 27 лип, 2018 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Mutabor написав:Куда можно направить мою "историю" для СБ банка?
чтоб потом еще что-нибудь выпилили для заботе о нашей безопасности? как вариант перевести маб исключительно в инфо-режим, а все операции делать платежкой в отделении через кур. Зато как безопасно будет.
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Mutabor написав:Куда можно направить мою "историю" для СБ банка?
чтоб потом еще что-нибудь выпилили для заботе о нашей безопасности? как вариант перевести маб исключительно в инфо-режим, а все операции делать платежкой в отделении через кур. Зато как безопасно будет.
Это к мабу отношения не имеет вообще . это история , которая и привела к блокировке мной иб и карт. есть подозрение, что кто-то сработал изнутри. сообщение поправил