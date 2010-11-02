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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5848584958505851>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:31

  IMPRINTER написав:
  -VICTOR- написав:
  maxprofit написав:Якщо Ощад, то такі реквізити:

Номер рахунку- 2620...
Банк- ПАТ "Альфа-Банк"
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ Банку- 23494714
ІПН- свій ІПН
Призначення платежу- Поповнення поточного рахунку ПІБ

??

ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ОЩАДНОГО
Отримувач - вказуєте своє Ф.І.О.
Номер рахунку- 2620...(номер вашого Ощадного)
[b]Банк отримувача-ПАТ "Альфа-Банк"[/b]
МФО Банку- 300346
ЄДРПОУ - тут ваш ІПН
Призначення - поповнення рахунку №....ФІО ,ІПН


такого поля нет - указывается только МФО Банка, а название банка само тянется.

при прямых реквизитах в назначении платежа можно не писать ни номер счета ни фамилию ни ИНН - это указывается при пополнении через транзитник - при прямых достаточно написать: переказ власних коштів


..бакн отрымувача указал из соображений , что если человек будет отправлять например через кассу банка , какого либо с заполнением бумажной платежки - там есть эта графа ....в отношении назначения платежа - всегда указываю полные и исчерпывающие -да бы избежать как либо ньюансов с зачислением...)...ну клиентаж нащ еще и без ПДВ добавляет :wink: ... у него еще более полное назначение ))
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:37

Re: Альфа-Банк

  -VICTOR- написав:и без ПДВ добавляет

Щас ещё нуна добавлять в конце шото типа "справка есть". Эт шобы финмон не напрягался, жалко его, чебурашку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:40

Лимиты

Подскажите, по лимитам на операции, которые выставляются в МАБе по кредитке/дебетке:
например ставлю 1000 на снятие нала и 1000 на покупки и срок до 31.08.
1) Это лимит 1000 грн в день или всего сумарно до 31.08 на каждый вид операции?
2) если я выставил 1000 грн на покупки в 18.00 и срок действия - сегодняшняя дата - 1000 грн действует на все операции с момента выставления или с 00.00 этого дня (тоесть с учетом операций до выставления лимита сегодня)
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:43

  clientage написав:
  -VICTOR- написав:и без ПДВ добавляет

Щас ещё нуна добавлять в конце шото типа "справка есть". Эт шобы финмон не напрягался, жалко его, чебурашку :)

...ну тогда уж и "налоги уплачены " финасированием тероризма не занимаюсь )))
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:48

  -VICTOR- написав:
  clientage написав:
  -VICTOR- написав:и без ПДВ добавляет

Щас ещё нуна добавлять в конце шото типа "справка есть". Эт шобы финмон не напрягался, жалко его, чебурашку :)

...ну тогда уж и "налоги уплачены " финасированием тероризма не занимаюсь )))

Я вот боюсь, шо Назначение с бухвачками "террор" ещё не так отпарсится и контора сразу приедет к отправителю :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:54

  Mutabor написав:Вопрос представителю банка!
Честно говоря - уже просто не хватает слов. Ситуация.
По определенным причинам мне пришлось через горячую линию заблокировать доступ в ИБ и карту. на следующий день я обратился в отделение и сменил финномер и заказал перевыпуск карты. Пять раз переспросил у сотрудника - после подтверждения финномера точно потом разблокировка через горячую линию. Точно! Ок.
Звоню сегодня с утра на горячую. Все проверили - номер еще не поменяли, перезвоните когда придет смс о смене и тогда можно будет войти в ИБ с новыми данными.
Ок, смс пришел. Попробовал зарегистрироваться как новый - запись заблокирована. Попробовал как смена пароля - запиь заблокирована. Звоню на горячую с нового уже номера - без идентификаци без ничего мне девушка радостно сообщает, что разблокировка в отделении. Я ей рассказываю историю, переспрашиваю - нет, только в отделении. Да сколько же можно? Помогите пожалуйста с данным вопросом и самое главное - можно ли разблокировать ИБ удаленно или опять в отделение?
Сорри за крик души :)

Mutabor, добрый день. Для разблокировки учетной записи МАБ вне зависимости от причины блокировки клиенту необходимо обратиться в отделение банка с паспортом для написания письменного заявления.
Чтобы рассмотреть претензию укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН, адрес отделения, дату визита, имя сотрудника.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:08

  Alfa_Bank написав:
  Mutabor написав:Вопрос представителю банка!
Честно говоря - уже просто не хватает слов. Ситуация.
По определенным причинам мне пришлось через горячую линию заблокировать доступ в ИБ и карту. на следующий день я обратился в отделение и сменил финномер и заказал перевыпуск карты. Пять раз переспросил у сотрудника - после подтверждения финномера точно потом разблокировка через горячую линию. Точно! Ок.
Звоню сегодня с утра на горячую. Все проверили - номер еще не поменяли, перезвоните когда придет смс о смене и тогда можно будет войти в ИБ с новыми данными.
Ок, смс пришел. Попробовал зарегистрироваться как новый - запись заблокирована. Попробовал как смена пароля - запиь заблокирована. Звоню на горячую с нового уже номера - без идентификаци без ничего мне девушка радостно сообщает, что разблокировка в отделении. Я ей рассказываю историю, переспрашиваю - нет, только в отделении. Да сколько же можно? Помогите пожалуйста с данным вопросом и самое главное - можно ли разблокировать ИБ удаленно или опять в отделение?
Сорри за крик души :)

Mutabor, добрый день. Для разблокировки учетной записи МАБ вне зависимости от причины блокировки клиенту необходимо обратиться в отделение банка с паспортом для написания письменного заявления.
Чтобы рассмотреть претензию укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН, адрес отделения, дату визита, имя сотрудника.


ок, спасибо, претензию не нужно оформлять.
Если можно, ещё вопрос.
Куда можно направить мою "историю" для СБ банка, которая привела к блокировке мной иб и карт?
Востаннє редагувалось Mutabor в П'ят 27 лип, 2018 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Mutabor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:16

  Mutabor написав:Куда можно направить мою "историю" для СБ банка?


чтоб потом еще что-нибудь выпилили для заботе о нашей безопасности?
как вариант перевести маб исключительно в инфо-режим, а все операции делать платежкой в отделении через кур. Зато как безопасно будет.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:19

  IMPRINTER написав:
  Mutabor написав:Куда можно направить мою "историю" для СБ банка?


чтоб потом еще что-нибудь выпилили для заботе о нашей безопасности?
как вариант перевести маб исключительно в инфо-режим, а все операции делать платежкой в отделении через кур. Зато как безопасно будет.


Это к мабу отношения не имеет вообще . это история , которая и привела к блокировке мной иб и карт. есть подозрение, что кто-то сработал изнутри. сообщение поправил
Mutabor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:36

  Mutabor написав:
ок, спасибо, претензию не нужно оформлять.
Если можно, ещё вопрос.
Куда можно направить мою "историю" для СБ банка, которая привела к блокировке мной иб и карт?

Отправьте в ЛС и я передам в СБ.
Alfa_Bank
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