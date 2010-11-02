Mutabor написав:

Вопрос представителю банка!Честно говоря - уже просто не хватает слов. Ситуация.По определенным причинам мне пришлось через горячую линию заблокировать доступ в ИБ и карту. на следующий день я обратился в отделение и сменил финномер и заказал перевыпуск карты. Пять раз переспросил у сотрудника - после подтверждения финномера точно потом разблокировка через горячую линию. Точно! Ок.Звоню сегодня с утра на горячую. Все проверили - номер еще не поменяли, перезвоните когда придет смс о смене и тогда можно будет войти в ИБ с новыми данными.Ок, смс пришел. Попробовал зарегистрироваться как новый - запись заблокирована. Попробовал как смена пароля - запиь заблокирована. Звоню на горячую с нового уже номера - без идентификаци без ничего мне девушка радостно сообщает, что разблокировка в отделении. Я ей рассказываю историю, переспрашиваю - нет, только в отделении. Да сколько же можно? Помогите пожалуйста с данным вопросом и самое главное - можно ли разблокировать ИБ удаленно или опять в отделение?Сорри за крик души