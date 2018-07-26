Sergion написав:Подскажите, по лимитам на операции, которые выставляются в МАБе по кредитке/дебетке:
например ставлю 1000 на снятие нала и 1000 на покупки и срок до 31.08.
1) Это лимит 1000 грн в день или всего сумарно до 31.08 на каждый вид операции?
2) если я выставил 1000 грн на покупки в 18.00 и срок действия - сегодняшняя дата - 1000 грн действует на все операции с момента выставления или с 00.00 этого дня (тоесть с учетом операций до выставления лимита сегодня)
Sergion, добрый день
1) Зависит от того, какой вы выставите лимит «Общий лимит на снятие наличных и покупки».
2) Это дневной лимит, поэтому будут учитываться операции, проведенные с 00:01 текущих суток.