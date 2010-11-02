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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5849585058515852>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:50

  Sergion написав:Подскажите, по лимитам на операции, которые выставляются в МАБе по кредитке/дебетке:
например ставлю 1000 на снятие нала и 1000 на покупки и срок до 31.08.
1) Это лимит 1000 грн в день или всего сумарно до 31.08 на каждый вид операции?
2) если я выставил 1000 грн на покупки в 18.00 и срок действия - сегодняшняя дата - 1000 грн действует на все операции с момента выставления или с 00.00 этого дня (тоесть с учетом операций до выставления лимита сегодня)

Sergion, добрый день
1) Зависит от того, какой вы выставите лимит «Общий лимит на снятие наличных и покупки».
2) Это дневной лимит, поэтому будут учитываться операции, проведенные с 00:01 текущих суток.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:20

Возвращаясь к viewtopic.php?p=4400873#p4400873

Alfa_Bank, седня был вынужден отправить пару СЭПов с Альфа-Мобайл. Так там реально оч. неудобно это сделать:
- шаблоны никак не сгруппппированы и даже не упорядочены по алфавиту, рыться среди 30..40 шаблонов было очень неудобно
- выбрать для списания счет по умолчанию нельзя
- по умолчанию подсовывается кредитный счет
- на экране подтверждения платежа видно только номер счета, т.е. по 2625хххх я должен ВДРУХ вспомнить какой это счет (одной из кредиток или таки дебетки) :evil: Хотя на этапе создания платежа видны названия счетов
- при переходе с одной апликухи на другую, например, шобы сверить сумму платежа в своих заметках, теряются(сбрасываются на по умолчанию) фокусы на счете и сумме списания :evil:
...и это все после года непрестанной работы Альфа-Диджитал

Предлагаю лишить Постернака смузи и даже запретить ему на него смотреть пока не устранит это неподобство :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:48

в альфа-мобайл навіть час транзакцій досі не навчились показувати (00:00 для всіх транзакцій). І я ще не говорю про дату проводки, якої в альфа-мобайл взагалі немає, хоча в альфі все на ній зав'язано.
а це ж базові речі. А Ви про щось складніше кажите :)
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:37

Re: Альфа-Банк

Как перевести деньги на другую карту Альфа банка без комиссии ? Только по реквизитам счёта?
Q23
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:38

  Q23 написав:Как перевести деньги на другую карту Альфа банка без комиссии ? Только по реквизитам счёта?


по номеру карты тоже - зайдет мгновенно
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:40

IMPRINTER

а комиссия ?
Q23
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:42

  Q23 написав:IMPRINTER

а комиссия ?

комісія буде якщо карта-донор це кредитка
YaVI
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:45

YaVI

тобто з дебітки на дебітку без комісії ?
Q23
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:47

Q23 Да, и с дебетки на кредитку тоже без комиссии
orhidf
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:47

Re: Альфа-Банк

Сегодня отправлял. В 9-30 с дебитки на кредитку по номеру счёта в МАБе. В 11-20 получил пуш уведомление о зачислении. Почти мгновенно, ну для Аллы.
IMPRINTER написав:
  Q23 написав:Как перевести деньги на другую карту Альфа банка без комиссии ? Только по реквизитам счёта?


по номеру карты тоже - зайдет мгновенно
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