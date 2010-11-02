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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:56
Alfa_Bank написав: Mutabor написав:
ок, спасибо, претензию не нужно оформлять.
Если можно, ещё вопрос.
Куда можно направить мою "историю" для СБ банка, которая привела к блокировке мной иб и карт?
Отправьте в ЛС и я передам в СБ.
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Mutabor
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П'ят 27 лип, 2018 16:29
BBC
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