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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:56
Додано: Суб 28 лип, 2018 00:43
Кредитная Карта, перевыпуск по сроку действия
Заканчивается срок действия КК Gold «Максимум», которая MAXI, будут перевыпускать КК «Максимум» MasterCard Debit World… Есть ряд вопросов:
◄1► — Расчетная Дата сохраняется старая (очень хотелось бы), или будет новая РД, после активации новой карты?
◄2► — Нужно ли заново отключать СМС-информирование («Альфа-Чек»), и,если да, то когда отключать, до старой РД или после?
◄3► — Страховки, две, помню нужно отключать одну можно по телефону, другую заявой в отделении — поправьте если что не правильно. И есть ли необходимая последовательность?
◄4► — Эти страховки, чтобы за них не платить, нужно отключить до старой РД или после?
◄5► — Чтобы получать Kesh-Back какой минимальный платеж?
◄6► — У перевыпускаемой КК Kesh-Back первый месяц двойной, или нет?
Додано: Суб 28 лип, 2018 00:54
??? Про Kesh-Back ???
Такой вопрс к ОФФПРЕДУ: на сайте, в графе «Додатково» нашел такую инфу к КК «Максимум» MasterCard Debit World: „…у рамках акції «Великі кешбеки», яка діє з 01.06.2018 по 31.08.2018 року.“
А после 31.08.2018 будет ли продолжен Kesh-Back?
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