RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5849585058515852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:56

  Alfa_Bank написав:
  Mutabor написав:
ок, спасибо, претензию не нужно оформлять.
Если можно, ещё вопрос.
Куда можно направить мою "историю" для СБ банка, которая привела к блокировке мной иб и карт?

Отправьте в ЛС и я передам в СБ.


Инфо отправил
Mutabor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 07.02.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:43

Кредитная Карта, перевыпуск по сроку действия

Заканчивается срок действия КК Gold «Максимум», которая MAXI, будут перевыпускать КК «Максимум» MasterCard Debit World… Есть ряд вопросов:
◄1► — Расчетная Дата сохраняется старая (очень хотелось бы), или будет новая РД, после активации новой карты?
◄2► — Нужно ли заново отключать СМС-информирование («Альфа-Чек»), и,если да, то когда отключать, до старой РД или после?
◄3► — Страховки, две, помню нужно отключать одну можно по телефону, другую заявой в отделении — поправьте если что не правильно. И есть ли необходимая последовательность?
◄4► — Эти страховки, чтобы за них не платить, нужно отключить до старой РД или после?
◄5► — Чтобы получать Kesh-Back какой минимальный платеж?
◄6► — У перевыпускаемой КК Kesh-Back первый месяц двойной, или нет?
Zorras
 
Повідомлень: 110
З нами з: 07.04.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:54

??? Про Kesh-Back ???

Такой вопрс к ОФФПРЕДУ: на сайте, в графе «Додатково» нашел такую инфу к КК «Максимум» MasterCard Debit World: „…у рамках акції «Великі кешбеки», яка діє з 01.06.2018 по 31.08.2018 року.“
А после 31.08.2018 будет ли продолжен Kesh-Back?
Zorras
 
Повідомлень: 110
З нами з: 07.04.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5849585058515852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nona9 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 367, 368, 369
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3686 502435
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 19:32
greenozon
Юнекс Банк 1 ... 141, 142, 143
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1421 321621
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 18:16
IMPRINTER
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3127, 3128, 3129
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31285 3882776
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 16:29
BBC

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58513)
28.07.2018 01:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.