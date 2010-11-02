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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5849585058515852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:56

  Alfa_Bank написав:
  Mutabor написав:
ок, спасибо, претензию не нужно оформлять.
Если можно, ещё вопрос.
Куда можно направить мою "историю" для СБ банка, которая привела к блокировке мной иб и карт?

Отправьте в ЛС и я передам в СБ.


Инфо отправил
Mutabor
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:43

Кредитная Карта, перевыпуск по сроку действия

Заканчивается срок действия КК Gold «Максимум», которая MAXI, будут перевыпускать КК «Максимум» MasterCard Debit World… Есть ряд вопросов:
◄1► — Расчетная Дата сохраняется старая (очень хотелось бы), или будет новая РД, после активации новой карты?
◄2► — Нужно ли заново отключать СМС-информирование («Альфа-Чек»), и,если да, то когда отключать, до старой РД или после?
◄3► — Страховки, две, помню нужно отключать одну можно по телефону, другую заявой в отделении — поправьте если что не правильно. И есть ли необходимая последовательность?
◄4► — Эти страховки, чтобы за них не платить, нужно отключить до старой РД или после?
◄5► — Чтобы получать Kesh-Back какой минимальный платеж?
◄6► — У перевыпускаемой КК Kesh-Back первый месяц двойной, или нет?
Zorras
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:54

??? Про Kesh-Back ???

Такой вопрс к ОФФПРЕДУ: на сайте, в графе «Додатково» нашел такую инфу к КК «Максимум» MasterCard Debit World: „…у рамках акції «Великі кешбеки», яка діє з 01.06.2018 по 31.08.2018 року.“
А после 31.08.2018 будет ли продолжен Kesh-Back?
Zorras
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 05:07

  Mutabor написав:
  Alfa_Bank написав:Mutabor, добрый день. Для разблокировки учетной записи МАБ вне зависимости от причины блокировки клиенту необходимо обратиться в отделение банка с паспортом для написания письменного заявления.
Чтобы рассмотреть претензию укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН, адрес отделения, дату визита, имя сотрудника.


ок, спасибо, претензию не нужно оформлять.

я понимаю что не хочется выступать в роли жалобщика, но этот кент же и дальше продолжит дезинформировать. не все знают что получать информацию на этом форуме можно.
или запланировали провести лично ликбез в отделении данному сотруднику?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 07:45

  oleksiynow написав:Если рассрочка уже оформлена то никак.
Деньги возвращаются на карту, а рассрочка остается.
Можно ее платить по графику, а можно через МАБ самостоятельно закрыть ее досрочно нажав кнопку Погасити.

А если возврат пошел в собственные средства, рассрочка всё равно гасится и продолжают накапливаться собственные средства?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 07:58

  clientage написав:
  -VICTOR- написав:и без ПДВ добавляет

Щас ещё нуна добавлять в конце шото типа "справка есть". Эт шобы финмон не напрягался, жалко его, чебурашку :)

Скоро будем сканкопии подтверждающих документов прикреплять к платежке.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 11:42

  mephala написав:
  Mutabor написав:
  Alfa_Bank написав:Mutabor, добрый день. Для разблокировки учетной записи МАБ вне зависимости от причины блокировки клиенту необходимо обратиться в отделение банка с паспортом для написания письменного заявления.
Чтобы рассмотреть претензию укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН, адрес отделения, дату визита, имя сотрудника.


ок, спасибо, претензию не нужно оформлять.

я понимаю что не хочется выступать в роли жалобщика, но этот кент же и дальше продолжит дезинформировать. не все знают что получать информацию на этом форуме можно.
или запланировали провести лично ликбез в отделении данному сотруднику?


там не все так однозначно. с начала июля как я понял изменили процедуру. был в другом отделении, инфа у них так же была - через горячку активация. при мне позвонили, выясняли и вроде как пришли к согласию, что теперь разблокировка иб только через заявление в отделении. процедура не отработана и не быстрая. в других банках заняла 5 минут. здесь сижу третий день без иб :-)
Mutabor
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  #<1 ... 5849585058515852
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