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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:56
Додано: Суб 28 лип, 2018 00:43
Кредитная Карта, перевыпуск по сроку действия
Заканчивается срок действия КК Gold «Максимум», которая MAXI, будут перевыпускать КК «Максимум» MasterCard Debit World… Есть ряд вопросов:
◄1► — Расчетная Дата сохраняется старая (очень хотелось бы), или будет новая РД, после активации новой карты?
◄2► — Нужно ли заново отключать СМС-информирование («Альфа-Чек»), и,если да, то когда отключать, до старой РД или после?
◄3► — Страховки, две, помню нужно отключать одну можно по телефону, другую заявой в отделении — поправьте если что не правильно. И есть ли необходимая последовательность?
◄4► — Эти страховки, чтобы за них не платить, нужно отключить до старой РД или после?
◄5► — Чтобы получать Kesh-Back какой минимальный платеж?
◄6► — У перевыпускаемой КК Kesh-Back первый месяц двойной, или нет?
Додано: Суб 28 лип, 2018 00:54
??? Про Kesh-Back ???
Такой вопрс к ОФФПРЕДУ: на сайте, в графе «Додатково» нашел такую инфу к КК «Максимум» MasterCard Debit World: „…у рамках акції «Великі кешбеки», яка діє з 01.06.2018 по 31.08.2018 року.“
А после 31.08.2018 будет ли продолжен Kesh-Back?
Додано: Суб 28 лип, 2018 05:07
я понимаю что не хочется выступать в роли жалобщика, но этот кент же и дальше продолжит дезинформировать. не все знают что получать информацию на этом форуме можно.
или запланировали провести лично ликбез в отделении данному сотруднику?
Додано: Суб 28 лип, 2018 07:45
А если возврат пошел в собственные средства, рассрочка всё равно гасится и продолжают накапливаться собственные средства?
Додано: Суб 28 лип, 2018 07:58
Додано: Суб 28 лип, 2018 11:42
там не все так однозначно. с начала июля как я понял изменили процедуру. был в другом отделении, инфа у них так же была - через горячку активация. при мне позвонили, выясняли и вроде как пришли к согласию, что теперь разблокировка иб только через заявление в отделении. процедура не отработана и не быстрая. в других банках заняла 5 минут. здесь сижу третий день без иб
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:57
Re: Альфа-Банк
а кто разобрался с этим "арахисом"?
как их использовать, не могу понять? должны быть какие-то покупки в ТРЦ что ли сделаны, чтобы к ним применить бонусы? и суммой меньше, чем имеетсябонусов на счету или как?
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:41
Re: Альфа-Банк
БІНГО!
дякую, все по полочкам
висновок - треба уважно читати кожне слово і не мріяти про каріби коли поряд труханів
+50грн !
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