Додано: Суб 28 лип, 2018 00:43

Заканчивается срок действия КК Gold «Максимум», которая MAXI, будут перевыпускать КК «Максимум» MasterCard Debit World… Есть ряд вопросов:

◄1► — Расчетная Дата сохраняется старая (очень хотелось бы), или будет новая РД, после активации новой карты?

◄2► — Нужно ли заново отключать СМС-информирование («Альфа-Чек»), и,если да, то когда отключать, до старой РД или после?

◄3► — Страховки, две, помню нужно отключать одну можно по телефону, другую заявой в отделении — поправьте если что не правильно. И есть ли необходимая последовательность?

◄4► — Эти страховки, чтобы за них не платить, нужно отключить до старой РД или после?

◄5► — Чтобы получать Kesh-Back какой минимальный платеж?

◄6► — У перевыпускаемой КК Kesh-Back первый месяц двойной, или нет?