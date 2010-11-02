Имелся в виду Труханов остров, а не мер Одессы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 07:19
Имелся в виду Труханов остров, а не мер Одессы
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 30 лип, 2018 13:05
Лимиты "Альфа-Перевод"
Уважаемые форумчане или (и) представитель.
Напомните, пожалуйста, лимиты "Альфа-Перевода" (р2р)
на главной странице My Alfa-Bank.
Перевод планируется с карт других банков на карту "Комфорт ФГВФЛ".
Мнения двух операторов call-центра разошлись.
Один утверждает, что 150000 в день и 400000 в месяц,
другой же настаивает, что 150000 в день и 150000 в месяц.
Кто из них прав?
Заранее благодарю.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:11
Zorras, добрый день.
1. РД не изменяется при первыпуске карты.
2. Отключать Альфа-Чек не нужно, так как статус этой услуги сохраняется по старой карте.
3. При перевыпуске кредитной карты статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется). Страховка от Финансовых рисков сохраняет статус по старой карте. Обе Страховки можно отключить через Контакт-Центр Банка, последовательности нет.
4. Если запрос на отказ от страхования поступил до биллингового дня - списание на страховку не осуществляется в текущем расчетном периоде и оплата не будет включена в сумму ОМП.
Если запрос поступил в биллинговую дату или после нее, то отмена страховки будет выполнена со следующего расчетного периода.
5. Минимальная сумма операции, на которую начисляются бонусы: на супермаркеты (продукты) - 25 грн; на АЗС - на АЗС - 17 грн; на рестораны и кафе- 10 грн.
6. По условиям Акции Двойной КешБек не предусмотрен по перевыпущенным картам.
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