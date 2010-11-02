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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5850585158525853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 07:19

  sens написав:
  greenozon написав:не мріяти про каріби коли поряд труханів

Да нормальный мер Одессы Труханов ,шо за народ ...


Имелся в виду Труханов остров, а не мер Одессы :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:05

Лимиты "Альфа-Перевод"

Уважаемые форумчане или (и) представитель.
Напомните, пожалуйста, лимиты "Альфа-Перевода" (р2р)
на главной странице My Alfa-Bank.
Перевод планируется с карт других банков на карту "Комфорт ФГВФЛ".
Мнения двух операторов call-центра разошлись.
Один утверждает, что 150000 в день и 400000 в месяц,
другой же настаивает, что 150000 в день и 150000 в месяц.
Кто из них прав?
Заранее благодарю.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:11

  Zorras написав:Заканчивается срок действия КК Gold «Максимум», которая MAXI, будут перевыпускать КК «Максимум» MasterCard Debit World… Есть ряд вопросов:
◄1► — Расчетная Дата сохраняется старая (очень хотелось бы), или будет новая РД, после активации новой карты?
◄2► — Нужно ли заново отключать СМС-информирование («Альфа-Чек»), и,если да, то когда отключать, до старой РД или после?
◄3► — Страховки, две, помню нужно отключать одну можно по телефону, другую заявой в отделении — поправьте если что не правильно. И есть ли необходимая последовательность?
◄4► — Эти страховки, чтобы за них не платить, нужно отключить до старой РД или после?
◄5► — Чтобы получать Kesh-Back какой минимальный платеж?
◄6► — У перевыпускаемой КК Kesh-Back первый месяц двойной, или нет?

Zorras, добрый день.

1. РД не изменяется при первыпуске карты.
2. Отключать Альфа-Чек не нужно, так как статус этой услуги сохраняется по старой карте.
3. При перевыпуске кредитной карты статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется). Страховка от Финансовых рисков сохраняет статус по старой карте. Обе Страховки можно отключить через Контакт-Центр Банка, последовательности нет.
4. Если запрос на отказ от страхования поступил до биллингового дня - списание на страховку не осуществляется в текущем расчетном периоде и оплата не будет включена в сумму ОМП.
Если запрос поступил в биллинговую дату или после нее, то отмена страховки будет выполнена со следующего расчетного периода.
5. Минимальная сумма операции, на которую начисляются бонусы: на супермаркеты (продукты) - 25 грн; на АЗС - на АЗС - 17 грн; на рестораны и кафе- 10 грн.
6. По условиям Акции Двойной КешБек не предусмотрен по перевыпущенным картам.
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