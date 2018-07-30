Имелся в виду Труханов остров, а не мер Одессы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 07:19
Имелся в виду Труханов остров, а не мер Одессы
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 30 лип, 2018 13:05
Лимиты "Альфа-Перевод"
Alfa_Bank или знающие форумчане.
Напомните, пожалуйста, лимиты "Альфа-Перевода" (р2р)
на главной странице My Alfa-Bank.
Перевод планируется с карт других банков на карту "Комфорт ФГВФЛ".
Мнения двух операторов call-центра разошлись.
Один утверждает, что 150000 в день и 400000 в месяц,
другой же настаивает, что 150000 в день и 150000 в месяц.
Кто из них прав?
Заранее благодарю.
Востаннє редагувалось konokrad в Пон 30 лип, 2018 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:11
Zorras, добрый день.
1. РД не изменяется при первыпуске карты.
2. Отключать Альфа-Чек не нужно, так как статус этой услуги сохраняется по старой карте.
3. При перевыпуске кредитной карты статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется). Страховка от Финансовых рисков сохраняет статус по старой карте. Обе Страховки можно отключить через Контакт-Центр Банка, последовательности нет.
4. Если запрос на отказ от страхования поступил до биллингового дня - списание на страховку не осуществляется в текущем расчетном периоде и оплата не будет включена в сумму ОМП.
Если запрос поступил в биллинговую дату или после нее, то отмена страховки будет выполнена со следующего расчетного периода.
5. Минимальная сумма операции, на которую начисляются бонусы: на супермаркеты (продукты) - 25 грн; на АЗС - на АЗС - 17 грн; на рестораны и кафе- 10 грн.
6. По условиям Акции Двойной КешБек не предусмотрен по перевыпущенным картам.
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:09
Zorras, «Великі КешБеки» - это Летняя кредитная кампания и действует только до 31.08.2018 г. Стандартный КешБек действует до 31.12.18 г.
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:28
konokrad, добрый день. Лимиты для перевода p2p с главной страницы МАБа следующие:
Максимальная сумма всех переводов в сутки по одной карте*, без учета комиссии - 150 000 грн.
Максимальная сумма всех переводов за календарный месяц по одной карте*, без учета комиссии - 150 000 грн.
* - в зависимости от Бина карты, для карт Альфа-Банка на стороне УПЦ могут быть установлены индивидуальные лимиты (80 000 грн. в месяц (за последние 30 дней)) на пополнение через данный канал.
Как узнать, есть ли инд. лимит на пополнение через P2P? Исключительно проанализировав операции через P2P за месяц.
Лимиты для операций через Интернет-банкинг выделены в отдельную категорию и не суммируются с другими каналами.
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:36
Alfa_Bank п3(откл.страховки) а если не кредитка, а комфорт фгв?
после перевыпуска тоже переотключать страховки?
или они отключены навсегда?
или их там и не было?
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:20
Вопрос к оффпреду. У меня есть карта Альфа банка в пакете Комфорт социальный. Карта действительна до 07/2019. Социальная помощь на карту с марта месяца не начисляется. Изменятся ли условия обслуживания карты, в связи с прекращением выплаты соцпомощи? Если да, то каким образом, и предупредят ли меня об этом?
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:34
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:35
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, Вы не могли бы помочь с вопросом разблокировки ИБ или хоть информации? Я обращался на горячую линию, два раза в отделение. В пятницу в отделении написал заявление, в понедельник обещали что все будет ок. Только что звоню на горячую, смотрят - факт обращения есть, заявления в системе нет, разблокировки нет. Рекомендуют обращаться опять в отделение. Это уже похоже на какой-то жэк и я всерьез подумываю закончить вместе с семьей сотрудничество с банком. Терпеливый, но не настолько
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:59
Mutabor, добрый вечер. Укажите, пожалуйста, адрес отделения, в которое вы обращались и имя сотрудника, принимавшего заявление (по возможности).
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