RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5851585258535854>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 07:19

  sens написав:
  greenozon написав:не мріяти про каріби коли поряд труханів

Да нормальный мер Одессы Труханов ,шо за народ ...


Имелся в виду Труханов остров, а не мер Одессы :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 22.02.16
Подякував: 169 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:05

Лимиты "Альфа-Перевод"

Alfa_Bank или знающие форумчане.
Напомните, пожалуйста, лимиты "Альфа-Перевода" (р2р)
на главной странице My Alfa-Bank.
Перевод планируется с карт других банков на карту "Комфорт ФГВФЛ".
Мнения двух операторов call-центра разошлись.
Один утверждает, что 150000 в день и 400000 в месяц,
другой же настаивает, что 150000 в день и 150000 в месяц.
Кто из них прав?
Заранее благодарю.
Востаннє редагувалось konokrad в Пон 30 лип, 2018 15:11, всього редагувалось 1 раз.
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам» https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
Повідомлень: 285
З нами з: 27.02.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:11

  Zorras написав:Заканчивается срок действия КК Gold «Максимум», которая MAXI, будут перевыпускать КК «Максимум» MasterCard Debit World… Есть ряд вопросов:
◄1► — Расчетная Дата сохраняется старая (очень хотелось бы), или будет новая РД, после активации новой карты?
◄2► — Нужно ли заново отключать СМС-информирование («Альфа-Чек»), и,если да, то когда отключать, до старой РД или после?
◄3► — Страховки, две, помню нужно отключать одну можно по телефону, другую заявой в отделении — поправьте если что не правильно. И есть ли необходимая последовательность?
◄4► — Эти страховки, чтобы за них не платить, нужно отключить до старой РД или после?
◄5► — Чтобы получать Kesh-Back какой минимальный платеж?
◄6► — У перевыпускаемой КК Kesh-Back первый месяц двойной, или нет?

Zorras, добрый день.

1. РД не изменяется при первыпуске карты.
2. Отключать Альфа-Чек не нужно, так как статус этой услуги сохраняется по старой карте.
3. При перевыпуске кредитной карты статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется). Страховка от Финансовых рисков сохраняет статус по старой карте. Обе Страховки можно отключить через Контакт-Центр Банка, последовательности нет.
4. Если запрос на отказ от страхования поступил до биллингового дня - списание на страховку не осуществляется в текущем расчетном периоде и оплата не будет включена в сумму ОМП.
Если запрос поступил в биллинговую дату или после нее, то отмена страховки будет выполнена со следующего расчетного периода.
5. Минимальная сумма операции, на которую начисляются бонусы: на супермаркеты (продукты) - 25 грн; на АЗС - на АЗС - 17 грн; на рестораны и кафе- 10 грн.
6. По условиям Акции Двойной КешБек не предусмотрен по перевыпущенным картам.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4673
З нами з: 18.02.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:09

  Zorras написав:Такой вопрс к ОФФПРЕДУ: на сайте, в графе «Додатково» нашел такую инфу к КК «Максимум» MasterCard Debit World: „…у рамках акції «Великі кешбеки», яка діє з 01.06.2018 по 31.08.2018 року.“
А после 31.08.2018 будет ли продолжен Kesh-Back?

Zorras, «Великі КешБеки» - это Летняя кредитная кампания и действует только до 31.08.2018 г. Стандартный КешБек действует до 31.12.18 г.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4673
З нами з: 18.02.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:28

  konokrad написав:Alfa_Bank или знающие форумчане.
Напомните, пожалуйста, лимиты "Альфа-Перевода" (р2р)
на главной странице My Alfa-Bank.
Перевод планируется с карт других банков на карту "Комфорт ФГВФЛ".
Мнения двух операторов call-центра разошлись.
Один утверждает, что 150000 в день и 400000 в месяц,
другой же настаивает, что 150000 в день и 150000 в месяц.
Кто из них прав?
Заранее благодарю.

konokrad, добрый день. Лимиты для перевода p2p с главной страницы МАБа следующие:
Максимальная сумма всех переводов в сутки по одной карте*, без учета комиссии - 150 000 грн.
Максимальная сумма всех переводов за календарный месяц по одной карте*, без учета комиссии - 150 000 грн.
* - в зависимости от Бина карты, для карт Альфа-Банка на стороне УПЦ могут быть установлены индивидуальные лимиты (80 000 грн. в месяц (за последние 30 дней)) на пополнение через данный канал.
Как узнать, есть ли инд. лимит на пополнение через P2P? Исключительно проанализировав операции через P2P за месяц.
Лимиты для операций через Интернет-банкинг выделены в отдельную категорию и не суммируются с другими каналами.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4673
З нами з: 18.02.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:36

Alfa_Bank п3(откл.страховки) а если не кредитка, а комфорт фгв?
после перевыпуска тоже переотключать страховки?
или они отключены навсегда?
или их там и не было?
v57
 
Повідомлень: 1798
З нами з: 14.03.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:20

Вопрос к оффпреду. У меня есть карта Альфа банка в пакете Комфорт социальный. Карта действительна до 07/2019. Социальная помощь на карту с марта месяца не начисляется. Изменятся ли условия обслуживания карты, в связи с прекращением выплаты соцпомощи? Если да, то каким образом, и предупредят ли меня об этом?
ihistoriker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 05.02.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:34

  v57 написав:Alfa_Bank п3(откл.страховки) а если не кредитка, а комфорт фгв?
после перевыпуска тоже переотключать страховки?
или они отключены навсегда?
или их там и не было?

v57, добрый день. Страховка от финансовых рисков входит в стоимость Пакета услуг и подключается автоматически.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4673
З нами з: 18.02.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:35

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, Вы не могли бы помочь с вопросом разблокировки ИБ или хоть информации? Я обращался на горячую линию, два раза в отделение. В пятницу в отделении написал заявление, в понедельник обещали что все будет ок. Только что звоню на горячую, смотрят - факт обращения есть, заявления в системе нет, разблокировки нет. Рекомендуют обращаться опять в отделение. Это уже похоже на какой-то жэк и я всерьез подумываю закончить вместе с семьей сотрудничество с банком. Терпеливый, но не настолько :-)
Mutabor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 07.02.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:59

  Mutabor написав:Alfa_Bank, Вы не могли бы помочь с вопросом разблокировки ИБ или хоть информации? Я обращался на горячую линию, два раза в отделение. В пятницу в отделении написал заявление, в понедельник обещали что все будет ок. Только что звоню на горячую, смотрят - факт обращения есть, заявления в системе нет, разблокировки нет. Рекомендуют обращаться опять в отделение. Это уже похоже на какой-то жэк и я всерьез подумываю закончить вместе с семьей сотрудничество с банком. Терпеливый, но не настолько :-)

Mutabor, добрый вечер. Укажите, пожалуйста, адрес отделения, в которое вы обращались и имя сотрудника, принимавшего заявление (по возможности).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4673
З нами з: 18.02.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5851585258535854>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, HackStock, octopus і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1033, 1034, 1035
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10345 1497458
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лип, 2018 17:10
Вкладчик1234
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 590, 591, 592
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5919 1399564
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лип, 2018 16:51
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3129, 3130, 3131
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31303 3885480
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лип, 2018 15:15
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3711)
30.07.2018 18:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.