Додано: Пон 30 лип, 2018 13:05

Alfa_Bank или знающие форумчане.

Напомните, пожалуйста, лимиты "Альфа-Перевода" (р2р)

на главной странице My Alfa-Bank.

Перевод планируется с карт других банков на карту "Комфорт ФГВФЛ".

Мнения двух операторов call-центра разошлись.

Один утверждает, что 150000 в день и 400000 в месяц,

другой же настаивает, что 150000 в день и 150000 в месяц.

Кто из них прав?

Заранее благодарю.

Востаннє редагувалось konokrad в Пон 30 лип, 2018 15:11, всього редагувалось 1 раз.

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