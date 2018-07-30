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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:09

  Alfa_Bank написав:
  Mutabor написав:Alfa_Bank, Вы не могли бы помочь с вопросом разблокировки ИБ или хоть информации? Я обращался на горячую линию, два раза в отделение. В пятницу в отделении написал заявление, в понедельник обещали что все будет ок. Только что звоню на горячую, смотрят - факт обращения есть, заявления в системе нет, разблокировки нет. Рекомендуют обращаться опять в отделение. Это уже похоже на какой-то жэк и я всерьез подумываю закончить вместе с семьей сотрудничество с банком. Терпеливый, но не настолько :-)

Mutabor, добрый вечер. Укажите, пожалуйста, адрес отделения, в которое вы обращались и имя сотрудника, принимавшего заявление (по возможности).


Отправил в личные
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:49

  Mutabor написав:Alfa_Bank, Вы не могли бы помочь с вопросом разблокировки ИБ или хоть информации? Я обращался на горячую линию, два раза в отделение. В пятницу в отделении написал заявление, в понедельник обещали что все будет ок. Только что звоню на горячую, смотрят - факт обращения есть, заявления в системе нет, разблокировки нет. Рекомендуют обращаться опять в отделение. Это уже похоже на какой-то жэк и я всерьез подумываю закончить вместе с семьей сотрудничество с банком. Терпеливый, но не настолько :-)

заявление подавали в отделении хоть не тому сотруднику что рассказывал про разблокирование через гарячку? :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:20

  mephala написав:
  Mutabor написав:Alfa_Bank, Вы не могли бы помочь с вопросом разблокировки ИБ или хоть информации? Я обращался на горячую линию, два раза в отделение. В пятницу в отделении написал заявление, в понедельник обещали что все будет ок. Только что звоню на горячую, смотрят - факт обращения есть, заявления в системе нет, разблокировки нет. Рекомендуют обращаться опять в отделение. Это уже похоже на какой-то жэк и я всерьез подумываю закончить вместе с семьей сотрудничество с банком. Терпеливый, но не настолько :-)

заявление подавали в отделении хоть не тому сотруднику что рассказывал про разблокирование через гарячку? :wink:


:) ну отделения я посещал разные, но тут тоже в начале кивали на горячку, но потом разобрались. Эээхх
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:22

Re: Альфа-Банк

Ув.представитель банка! Здравствуйте! Сегодня получил смс от номера 0977926484 сл.содержания: Ваша картка заблокована регламентом банка на 62 дни! Инфо-центр Альфа-банка: 044-227-82-00! 094-146-97-89! 094-146-9701! У меня нет никаких карт Альфа банка! Правильно ли я понимаю,что это мошенники?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:34

bub-har, первых несколько ссылок в гугле по отправителю 0977926484 выдают ЗекБанк :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:40

  Вкладчик1234 написав:bub-har, первых несколько ссылок в гугле по отправителю 0977926484 выдают ЗекБанк :)
Ради интереса перезвонил! Голос в угаре спросил номер карты и после того, как я сказал,что у меня нету карт Альфы,он спросил а какие карты у меня есть?Я ответил-никаких! Он вежливо попрощался!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:29

  bub-har написав:
  Вкладчик1234 написав:bub-har, первых несколько ссылок в гугле по отправителю 0977926484 выдают ЗекБанк :)
Ради интереса перезвонил! Голос в угаре спросил номер карты и после того, как я сказал,что у меня нету карт Альфы,он спросил а какие карты у меня есть?Я ответил-никаких! Он вежливо попрощался!


а как же кулька? надо было ему номер видсоточки сказать.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:52

Re: Альфа-Банк

  WachtAmRhein написав:а как же кулька? надо было ему номер видсоточки сказать.
Кстати я когда причитал смс,то после первых слов,что моя карта заблокована-подумал Шарик заблокировал и я аж бледного поймал,ведь завтра последний день действия моей видсоточки и я не успел провести запланированные платежи! А когда прочитал,что Альфа,то мне аж полегчало! А насчёёт номера карты-позвоните и продиктуйте свои номера карт-может они вам что-то придумают-там плюшки какие то! Мужик жаждит любому помочь и пойти на встречу!
bub-har
 
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