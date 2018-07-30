Словить бледного это значит довести себя до состояния, когда так плохо, что лицо белое, тело не слушается, разум не соображает. Обычно это у наркоманов от передоза. Человека в этот момент ничего не интересует, кроме своего состояния. В его голове мысли только выходе из этого состояния. Человек в этом состоянии не обращает внимания ни на что. Еще некоторые говорят "общаться с бледным", "бледный на шею сел", "с бледным подружился". Вообщем у людей под наркотиком чего только в голову не приходит. Кстати много видео шедевров созданы именно в состоянии наркотического опьянения. Некоторые музыканты только под этим и сочиняют тексты.