Mutabor написав:Alfa_Bank, Вы не могли бы помочь с вопросом разблокировки ИБ или хоть информации? Я обращался на горячую линию, два раза в отделение. В пятницу в отделении написал заявление, в понедельник обещали что все будет ок. Только что звоню на горячую, смотрят - факт обращения есть, заявления в системе нет, разблокировки нет. Рекомендуют обращаться опять в отделение. Это уже похоже на какой-то жэк и я всерьез подумываю закончить вместе с семьей сотрудничество с банком. Терпеливый, но не настолько
Mutabor, добрый вечер. Укажите, пожалуйста, адрес отделения, в которое вы обращались и имя сотрудника, принимавшего заявление (по возможности).
Mutabor написав:Alfa_Bank, Вы не могли бы помочь с вопросом разблокировки ИБ или хоть информации? Я обращался на горячую линию, два раза в отделение. В пятницу в отделении написал заявление, в понедельник обещали что все будет ок. Только что звоню на горячую, смотрят - факт обращения есть, заявления в системе нет, разблокировки нет. Рекомендуют обращаться опять в отделение. Это уже похоже на какой-то жэк и я всерьез подумываю закончить вместе с семьей сотрудничество с банком. Терпеливый, но не настолько
заявление подавали в отделении хоть не тому сотруднику что рассказывал про разблокирование через гарячку?
Mutabor написав:Alfa_Bank, Вы не могли бы помочь с вопросом разблокировки ИБ или хоть информации? Я обращался на горячую линию, два раза в отделение. В пятницу в отделении написал заявление, в понедельник обещали что все будет ок. Только что звоню на горячую, смотрят - факт обращения есть, заявления в системе нет, разблокировки нет. Рекомендуют обращаться опять в отделение. Это уже похоже на какой-то жэк и я всерьез подумываю закончить вместе с семьей сотрудничество с банком. Терпеливый, но не настолько
заявление подавали в отделении хоть не тому сотруднику что рассказывал про разблокирование через гарячку?
ну отделения я посещал разные, но тут тоже в начале кивали на горячку, но потом разобрались. Эээхх
Ув.представитель банка! Здравствуйте! Сегодня получил смс от номера 0977926484 сл.содержания: Ваша картка заблокована регламентом банка на 62 дни! Инфо-центр Альфа-банка: 044-227-82-00! 094-146-97-89! 094-146-9701! У меня нет никаких карт Альфа банка! Правильно ли я понимаю,что это мошенники?
WachtAmRhein написав:а как же кулька? надо было ему номер видсоточки сказать.
Кстати я когда причитал смс,то после первых слов,что моя карта заблокована-подумал Шарик заблокировал и я аж бледного поймал,ведь завтра последний день действия моей видсоточки и я не успел провести запланированные платежи! А когда прочитал,что Альфа,то мне аж полегчало! А насчёёт номера карты-позвоните и продиктуйте свои номера карт-может они вам что-то придумают-там плюшки какие то! Мужик жаждит любому помочь и пойти на встречу!
Словить бледного это значит довести себя до состояния, когда так плохо, что лицо белое, тело не слушается, разум не соображает. Обычно это у наркоманов от передоза. Человека в этот момент ничего не интересует, кроме своего состояния. В его голове мысли только выходе из этого состояния. Человек в этом состоянии не обращает внимания ни на что. Еще некоторые говорят "общаться с бледным", "бледный на шею сел", "с бледным подружился". Вообщем у людей под наркотиком чего только в голову не приходит. Кстати много видео шедевров созданы именно в состоянии наркотического опьянения. Некоторые музыканты только под этим и сочиняют тексты.