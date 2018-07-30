|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 23:48
bub-har написав: WachtAmRhein написав:
Это расставляет много точек над І!!!
Расставляйте дальше точки над чем угодно! Не стоит прнинимать всё буквально и не стоит утруждать себя искать разные циттаты и казаться умным! Лучше в свободное время займитесь своим любимым делом!
Нда.... Нема слів, залишилися тільки емоції....
-
Nighthawk
-
-
- Повідомлень: 996
- З нами з: 17.07.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31309
|3886067
|
Пон 30 лип, 2018 22:17
югин
|
|1424
|321964
|
|
|1854
|596262
|