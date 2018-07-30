Нда.... Нема слів, залишилися тільки емоції....
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 23:48
Нда.... Нема слів, залишилися тільки емоції....
Додано: Вів 31 лип, 2018 00:15
Nighthawk Ещё один! Если нету слив,то держи свои эмоции при себе! Или обязательно надо разводить срач на ветке? Как много вас природа наплодила!
|