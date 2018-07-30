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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5852585358545855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 23:48

  bub-har написав:
  WachtAmRhein написав:Это расставляет много точек над І!!!
Расставляйте дальше точки над чем угодно! Не стоит прнинимать всё буквально и не стоит утруждать себя искать разные циттаты и казаться умным! Лучше в свободное время займитесь своим любимым делом!


Нда.... Нема слів, залишилися тільки емоції.... :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 00:15

Nighthawk Ещё один! Если нету слив,то держи свои эмоции при себе! Или обязательно надо разводить срач на ветке? Как много вас природа наплодила!
bub-har
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 13.07.16
Подякував: 370 раз.
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