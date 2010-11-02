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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5852585358545855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:25

Подскажите, если сегодня пополнил кредитку альфы картой другого банка через МАБ, то деньги зачислят через день? Получается 02.07
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:28

Что-то я запутался, прошу помощи.
Какова процедура перевыпуска по сроку пакетных карт?
Банк перевыпускает сам или нужно где-то оставлять заявку?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:31

  Rainbow написав:Подскажите, если сегодня пополнил кредитку альфы картой другого банка через МАБ, то деньги зачислят через день? Получается 02.07

Да, через день зачислят на картсчет. Т.е. вот на погашение кредзадолженности эт важно, например.
А для оплаты картой в магазе/инете гроши доступны мнгновенно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:42

  clientage написав:
  Rainbow написав:Подскажите, если сегодня пополнил кредитку альфы картой другого банка через МАБ, то деньги зачислят через день? Получается 02.07

Да, через день зачислят на картсчет. Т.е. вот на погашение кредзадолженности эт важно, например.
А для оплаты картой в магазе/инете гроши доступны мнгновенно

Спасибо! У меня дата списания по рассрочке 3е число, потому спрашивал :)
Если 2го зачислятся, тогда все нормально.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:51

  Rainbow написав:
  clientage написав:
  Rainbow написав:Подскажите, если сегодня пополнил кредитку альфы картой другого банка через МАБ, то деньги зачислят через день? Получается 02.07

Да, через день зачислят на картсчет. Т.е. вот на погашение кредзадолженности эт важно, например.
А для оплаты картой в магазе/инете гроши доступны мнгновенно

Спасибо! У меня дата списания по рассрочке 3е число, потому спрашивал :)
Если 2го зачислятся, тогда все нормально.

Списание очередного платежа по Рассрочке и начисление этой суммы в общую задолженность происходит в РД, а вот погашение общей задолженности нуна провести в течение +25дн после этого.
Так шо у вас 3го то: РД(РКО) или РД+25? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:53

  bub-har написав:Ув.представитель банка! Здравствуйте! Сегодня получил смс от номера 0977926484 сл.содержания: Ваша картка заблокована регламентом банка на 62 дни! Инфо-центр Альфа-банка: 044-227-82-00! 094-146-97-89! 094-146-9701! У меня нет никаких карт Альфа банка! Правильно ли я понимаю,что это мошенники?

bub-har, доброе утро. Да, это телефонный фишинг. Передано в СБ банка.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:00

  Сибарит написав:Что-то я запутался, прошу помощи.
Какова процедура перевыпуска по сроку пакетных карт?
Банк перевыпускает сам или нужно где-то оставлять заявку?

Сибарит, добрый день. Нужно обратиться в КЦ и оставить заявку на перевыпуск.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4675
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:11

  clientage написав:
  Rainbow написав:Да, через день зачислят на картсчет. Т.е. вот на погашение кредзадолженности эт важно, например.
А для оплаты картой в магазе/инете гроши доступны мнгновенно

Спасибо! У меня дата списания по рассрочке 3е число, потому спрашивал :)
Если 2го зачислятся, тогда все нормально.

Списание очередного платежа по Рассрочке и начисление этой суммы в общую задолженность происходит в РД, а вот погашение общей задолженности нуна провести в течение +25дн после этого.
Так шо у вас 3го то: РД(РКО) или РД+25? :lol:[/quote]
Запутали :D

Часто пользуюсь рассрочкой и гашу всю задолженность + платеж до такого то числа, от которого договор 8)

Кредитна карта 'Еко-Максимум' Договір № ***** від 03.05.2014
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:17

Re: Альфа-Банк

  Rainbow написав:Часто пользуюсь рассрочкой и гашу всю задолженность + платеж до такого то числа, от которого договор

Кредитна карта 'Еко-Максимум' Договір № ***** від 03.05.2014

А как вы узнаете сумму очередной части под рассрочку, пимпочку Рассрочка жмакаете, потом складываете в столбик все очередные платежи по 5..7 рассрочкам?
Попросите ОфПреда прокомментировать ваш случай. Думаю, ей понравится, оочень понравится :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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clientage

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