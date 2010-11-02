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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5853585458555856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:17

  Alexey_k9 написав:А подскажите пошалуйста по когда каш-бэк обічно приходит?

Первые 5 дней следующего месяца. Обычно 1 или 2 числа
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:44

  Mutabor написав:
  Alfa_Bank написав:
  Mutabor написав:Alfa_Bank, Вы не могли бы помочь с вопросом разблокировки ИБ или хоть информации? Я обращался на горячую линию, два раза в отделение. В пятницу в отделении написал заявление, в понедельник обещали что все будет ок. Только что звоню на горячую, смотрят - факт обращения есть, заявления в системе нет, разблокировки нет. Рекомендуют обращаться опять в отделение. Это уже похоже на какой-то жэк и я всерьез подумываю закончить вместе с семьей сотрудничество с банком. Терпеливый, но не настолько :-)

Mutabor, добрый вечер. Укажите, пожалуйста, адрес отделения, в которое вы обращались и имя сотрудника, принимавшего заявление (по возможности).


Отправил в личные


Все ок. С отделения позвонили, через время доступ восстановили.
Спасибо за помощь!
Mutabor
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:15

Re: Альфа-Банк

Ощадник-комфорт - 1 год кошти недоступні!!!
по 2625 проведені
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:20

  Banki написав:Ощадник-комфорт - 1 год кошти недоступні!!!
по 2625 проведені


не могли бы вы более понятно изложить ход мысли )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:23

Re: Альфа-Банк

снял с ощадника на комфорт(пакетная карта) , прошел 1 час, деньги недоступны, но по 2625 провели зачисление ,
ГДЕ БАБОС ?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:25

  Banki написав:снял с ощадника на комфорт(пакетная карта) , прошел 1 час, деньги недоступны, но по 2625 провели зачисление ,
ГДЕ БАБОС ?


я думал 1 год - 1 год, а не один час )

з.ы. как вы как свинорыл со стажем можете пользоваться самых косым/кривым продуктом своего класса - детищем Постернака - Сбером?
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:34

  Banki написав:снял с ощадника на комфорт(пакетная карта) , прошел 1 час, деньги недоступны, но по 2625 провели зачисление ,
ГДЕ БАБОС ?

Ждемс синхру от УПЦ, похоже с обедней они седня припозднились :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:35

IMPRINTER
иногда прибегаю и к таким недопродуктам 8)
п.с. но уже пох, поезд уехал)
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:36

  Banki написав:IMPRINTER
иногда прибегаю и к таким недопродуктам 8) )


не позорьте пацанов
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:47

  lel написав:Сегодня отправлял. В 9-30 с дебитки на кредитку по номеру счёта в МАБе. В 11-20 получил пуш уведомление о зачислении. Почти мгновенно, ну для Аллы.

Так вы ж на счет переводили. А на карту мгновенно.
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