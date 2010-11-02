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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:17
Alexey_k9 написав:
А подскажите пошалуйста по когда каш-бэк обічно приходит?
Первые 5 дней следующего месяца. Обычно 1 или 2 числа
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Додано: Вів 31 лип, 2018 12:44
Mutabor написав: Alfa_Bank написав: Mutabor написав:
Alfa_Bank, Вы не могли бы помочь с вопросом разблокировки ИБ или хоть информации? Я обращался на горячую линию, два раза в отделение. В пятницу в отделении написал заявление, в понедельник обещали что все будет ок. Только что звоню на горячую, смотрят - факт обращения есть, заявления в системе нет, разблокировки нет. Рекомендуют обращаться опять в отделение. Это уже похоже на какой-то жэк и я всерьез подумываю закончить вместе с семьей сотрудничество с банком. Терпеливый, но не настолько
Mutabor, добрый вечер. Укажите, пожалуйста, адрес отделения, в которое вы обращались и имя сотрудника, принимавшего заявление (по возможности).
Отправил в личные
Все ок. С отделения позвонили, через время доступ восстановили.
Спасибо за помощь!
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Mutabor
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:15
Ощадник-комфорт - 1 год кошти недоступні!!!
по 2625 проведені
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:20
Banki написав:
Ощадник-комфорт - 1 год кошти недоступні!!!
по 2625 проведені
не могли бы вы более понятно изложить ход мысли )
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:23
снял с ощадника на комфорт(пакетная карта) , прошел 1 час, деньги недоступны, но по 2625 провели зачисление ,
ГДЕ БАБОС ?
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:25
Banki написав:
снял с ощадника на комфорт(пакетная карта) , прошел 1 час, деньги недоступны, но по 2625 провели зачисление ,
ГДЕ БАБОС ?
я думал 1 год - 1 год, а не один час )
з.ы. как вы как свинорыл со стажем можете пользоваться самых косым/кривым продуктом своего класса - детищем Постернака - Сбером?
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:34
Banki написав:
снял с ощадника на комфорт(пакетная карта) , прошел 1 час, деньги недоступны, но по 2625 провели зачисление ,
ГДЕ БАБОС ?
Ждемс синхру от УПЦ, похоже с обедней они седня припозднились
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:35
IMPRINTER
иногда прибегаю и к таким недопродуктам
п.с. но уже пох, поезд уехал)
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:36
Banki написав:IMPRINTER
иногда прибегаю и к таким недопродуктам
)
не позорьте пацанов
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:47
lel написав:
Сегодня отправлял. В 9-30 с дебитки на кредитку по номеру счёта в МАБе. В 11-20 получил пуш уведомление о зачислении. Почти мгновенно, ну для Аллы.
Так вы ж на счет переводили. А на карту мгновенно.
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