RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5854585558565857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:16

  Alfa_Bank написав:
  Сибарит написав:Что-то я запутался, прошу помощи.
Какова процедура перевыпуска по сроку пакетных карт?
Банк перевыпускает сам или нужно где-то оставлять заявку?

Сибарит, добрый день. Нужно обратиться в КЦ и оставить заявку на перевыпуск.

Если не можете ждать неделю на перевыпуск именной карты, можно сразу получить неименную, но в новом пакете.
Bosstone
 
Повідомлень: 805
З нами з: 21.04.10
Подякував: 535 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:18

  Bosstone написав:
  Alfa_Bank написав:
  Сибарит написав:Что-то я запутался, прошу помощи.
Какова процедура перевыпуска по сроку пакетных карт?
Банк перевыпускает сам или нужно где-то оставлять заявку?

Сибарит, добрый день. Нужно обратиться в КЦ и оставить заявку на перевыпуск.

Если не можете ждать неделю на перевыпуск именной карты, можно сразу получить неименную, но в новом пакете.

В Киеве именную делают за 2 дня
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25093
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:22

  clientage написав:В Киеве именную делают за 2 дня

Только что заказал на 15 отделение, кц сказал готова будет аж 8-го. Или через начальника отделения нужно заказывать?
Bosstone
 
Повідомлень: 805
З нами з: 21.04.10
Подякував: 535 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:24

  Bosstone написав:
  clientage написав:В Киеве именную делают за 2 дня

Токошто заказал на 15 отделение, кц сказал готова будет аж 8-го. Или через начальника отделения нужно заказывать?

Мне в 13м отд. делают во Вт. на Пт. :)
отправьте их нача на стажировку в 13е :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25093
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2825 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5854585558565857
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid, candidat, chelavek, Google Adsense [Bot], karkar, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3131, 3132, 3133
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31322 3887138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 15:41
Квесторе_поверніться
Банк Глобус 1 ... 370, 371, 372
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3712 505378
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 14:36
bub-har
ВТБ Банк 1 ... 1307, 1308, 1309
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13089 2536247
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 12:20
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8238)
31.07.2018 16:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.