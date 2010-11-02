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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:16
Alfa_Bank написав: Сибарит написав:
Что-то я запутался, прошу помощи.
Какова процедура перевыпуска по сроку пакетных карт?
Банк перевыпускает сам или нужно где-то оставлять заявку?
Сибарит, добрый день. Нужно обратиться в КЦ и оставить заявку на перевыпуск.
Если не можете ждать неделю на перевыпуск именной карты, можно сразу получить неименную, но в новом пакете.
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Bosstone
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:18
Bosstone написав: Alfa_Bank написав: Сибарит написав:
Что-то я запутался, прошу помощи.
Какова процедура перевыпуска по сроку пакетных карт?
Банк перевыпускает сам или нужно где-то оставлять заявку?
Сибарит, добрый день. Нужно обратиться в КЦ и оставить заявку на перевыпуск.
Если не можете ждать неделю на перевыпуск именной карты, можно сразу получить неименную, но в новом пакете.
В Киеве именную делают за 2 дня
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:22
clientage написав:
В Киеве именную делают за 2 дня
Только что заказал на 15 отделение, кц сказал готова будет аж 8-го. Или через начальника отделения нужно заказывать?
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Bosstone
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:24
Bosstone написав: clientage написав:
В Киеве именную делают за 2 дня
Токошто заказал на 15 отделение, кц сказал готова будет аж 8-го. Или через начальника отделения нужно заказывать?
Мне в 13м отд. делают во Вт. на Пт.
отправьте их нача на стажировку в 13е
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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