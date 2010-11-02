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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5854585558565857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:16

  Alfa_Bank написав:
  Сибарит написав:Что-то я запутался, прошу помощи.
Какова процедура перевыпуска по сроку пакетных карт?
Банк перевыпускает сам или нужно где-то оставлять заявку?

Сибарит, добрый день. Нужно обратиться в КЦ и оставить заявку на перевыпуск.

Если не можете ждать неделю на перевыпуск именной карты, можно сразу получить неименную, но в новом пакете.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:18

  Bosstone написав:
  Alfa_Bank написав:
  Сибарит написав:Что-то я запутался, прошу помощи.
Какова процедура перевыпуска по сроку пакетных карт?
Банк перевыпускает сам или нужно где-то оставлять заявку?

Сибарит, добрый день. Нужно обратиться в КЦ и оставить заявку на перевыпуск.

Если не можете ждать неделю на перевыпуск именной карты, можно сразу получить неименную, но в новом пакете.

В Киеве именную делают за 2 дня
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:22

  clientage написав:В Киеве именную делают за 2 дня

Только что заказал на 15 отделение, кц сказал готова будет аж 8-го. Или через начальника отделения нужно заказывать?
Bosstone
 
Повідомлень: 805
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:24

  Bosstone написав:
  clientage написав:В Киеве именную делают за 2 дня

Токошто заказал на 15 отделение, кц сказал готова будет аж 8-го. Или через начальника отделения нужно заказывать?

Мне в 13м отд. делают во Вт. на Пт. :)
отправьте их нача на стажировку в 13е :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:09

Re: Альфа-Банк

Что слышно по ставкам, в частности на валютные депозиты. С 1 августа ждать изменений или такие же останутся?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:30

  clientage написав:
  Rainbow написав:Подскажите, если сегодня пополнил кредитку альфы картой другого банка через МАБ, то деньги зачислят через день? Получается 02.07

Да, через день зачислят на картсчет. Т.е. вот на погашение кредзадолженности эт важно, например.
А для оплаты картой в магазе/инете гроши доступны мнгновенно

Овера не будет по такой схеме?
Под ноль выгрести,перед РД закинуть и сразу тратиться заново.
mihasik
 
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