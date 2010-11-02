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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:16
Alfa_Bank написав: Сибарит написав:
Что-то я запутался, прошу помощи.
Какова процедура перевыпуска по сроку пакетных карт?
Банк перевыпускает сам или нужно где-то оставлять заявку?
Сибарит, добрый день. Нужно обратиться в КЦ и оставить заявку на перевыпуск.
Если не можете ждать неделю на перевыпуск именной карты, можно сразу получить неименную, но в новом пакете.
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Bosstone
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:18
Bosstone написав: Alfa_Bank написав: Сибарит написав:
Что-то я запутался, прошу помощи.
Какова процедура перевыпуска по сроку пакетных карт?
Банк перевыпускает сам или нужно где-то оставлять заявку?
Сибарит, добрый день. Нужно обратиться в КЦ и оставить заявку на перевыпуск.
Если не можете ждать неделю на перевыпуск именной карты, можно сразу получить неименную, но в новом пакете.
В Киеве именную делают за 2 дня
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:22
clientage написав:
В Киеве именную делают за 2 дня
Только что заказал на 15 отделение, кц сказал готова будет аж 8-го. Или через начальника отделения нужно заказывать?
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Bosstone
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:24
Bosstone написав: clientage написав:
В Киеве именную делают за 2 дня
Токошто заказал на 15 отделение, кц сказал готова будет аж 8-го. Или через начальника отделения нужно заказывать?
Мне в 13м отд. делают во Вт. на Пт.
отправьте их нача на стажировку в 13е
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:09
Что слышно по ставкам, в частности на валютные депозиты. С 1 августа ждать изменений или такие же останутся?
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Sagittarius
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:30
clientage написав: Rainbow написав:
Подскажите, если сегодня пополнил кредитку альфы картой другого банка через МАБ, то деньги зачислят через день? Получается 02.07
Да, через день зачислят на картсчет. Т.е. вот на погашение кредзадолженности эт важно, например.
А для оплаты картой в магазе/инете гроши доступны мнгновенно
Овера не будет по такой схеме?
Под ноль выгрести,перед РД закинуть и сразу тратиться заново.
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mihasik
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:26
Sagittarius написав:
Что слышно по ставкам, в частности на валютные депозиты. С 1 августа ждать изменений или такие же останутся?
Sagittarius, добрый вечер. Пока без изменений.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:36
Подумывал кредитную карту оформить уже какой раз и уже какой раз на горячей линии сообщили, что для жителей Донецкой и Луганской областей сей продукт и другие продукты кредитования не доступны.
Даже, если город уже какой год под контролем украинской власти, то банк сообщает об отсутствии информации какой город под какой властью.
Кто на сайте находил информацию где сие написано?
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MASolomko
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