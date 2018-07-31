Подумывал кредитную карту оформить уже какой раз и уже какой раз на горячей линии сообщили, что для жителей Донецкой и Луганской областей сей продукт и другие продукты кредитования не доступны. Даже, если город уже какой год под контролем украинской власти, то банк сообщает об отсутствии информации какой город под какой властью.
MASolomko написав:Подумывал кредитную карту оформить уже какой раз и уже какой раз на горячей линии сообщили, что для жителей Донецкой и Луганской областей сей продукт и другие продукты кредитования не доступны. Даже, если город уже какой год под контролем украинской власти, то банк сообщает об отсутствии информации какой город под какой властью.
Інформація для клієнтів Нові ліміти по проведенню операцій по платіжних картах
Інформація для клієнтів 31 липня 2018 - 12:53 Шановні Клієнти!
Хочемо повідомити Вас про те, що з 01.08.2018 року в Банку для підвищення безпеки вводяться нові ліміти по проведенню операцій по платіжних Карта Банку, згідно п. 4.3.30. Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківський обслуговування фізичних осіб. Ліміти стосуються операцій в категоріях Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції). Сума ліміту становить: - Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.