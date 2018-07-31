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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5855585658575858>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:16

  Alfa_Bank написав:
  Сибарит написав:Что-то я запутался, прошу помощи.
Какова процедура перевыпуска по сроку пакетных карт?
Банк перевыпускает сам или нужно где-то оставлять заявку?

Сибарит, добрый день. Нужно обратиться в КЦ и оставить заявку на перевыпуск.

Если не можете ждать неделю на перевыпуск именной карты, можно сразу получить неименную, но в новом пакете.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:18

  Bosstone написав:
  Alfa_Bank написав:
  Сибарит написав:Что-то я запутался, прошу помощи.
Какова процедура перевыпуска по сроку пакетных карт?
Банк перевыпускает сам или нужно где-то оставлять заявку?

Сибарит, добрый день. Нужно обратиться в КЦ и оставить заявку на перевыпуск.

Если не можете ждать неделю на перевыпуск именной карты, можно сразу получить неименную, но в новом пакете.

В Киеве именную делают за 2 дня
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:22

  clientage написав:В Киеве именную делают за 2 дня

Только что заказал на 15 отделение, кц сказал готова будет аж 8-го. Или через начальника отделения нужно заказывать?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:24

  Bosstone написав:
  clientage написав:В Киеве именную делают за 2 дня

Токошто заказал на 15 отделение, кц сказал готова будет аж 8-го. Или через начальника отделения нужно заказывать?

Мне в 13м отд. делают во Вт. на Пт. :)
отправьте их нача на стажировку в 13е :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:09

Re: Альфа-Банк

Что слышно по ставкам, в частности на валютные депозиты. С 1 августа ждать изменений или такие же останутся?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:30

  clientage написав:
  Rainbow написав:Подскажите, если сегодня пополнил кредитку альфы картой другого банка через МАБ, то деньги зачислят через день? Получается 02.07

Да, через день зачислят на картсчет. Т.е. вот на погашение кредзадолженности эт важно, например.
А для оплаты картой в магазе/инете гроши доступны мнгновенно

Овера не будет по такой схеме?
Под ноль выгрести,перед РД закинуть и сразу тратиться заново.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:26

  Sagittarius написав:Что слышно по ставкам, в частности на валютные депозиты. С 1 августа ждать изменений или такие же останутся?

Sagittarius, добрый вечер. Пока без изменений.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:36

Re: Альфа-Банк

Подумывал кредитную карту оформить уже какой раз и уже какой раз на горячей линии сообщили, что для жителей Донецкой и Луганской областей сей продукт и другие продукты кредитования не доступны.
Даже, если город уже какой год под контролем украинской власти, то банк сообщает об отсутствии информации какой город под какой властью.

Кто на сайте находил информацию где сие написано?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:22

  MASolomko написав:Подумывал кредитную карту оформить уже какой раз и уже какой раз на горячей линии сообщили, что для жителей Донецкой и Луганской областей сей продукт и другие продукты кредитования не доступны.
Даже, если город уже какой год под контролем украинской власти, то банк сообщает об отсутствии информации какой город под какой властью.

Кто на сайте находил информацию где сие написано?


Турчинова надо на горячку натравить. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:17


Інформація для клієнтів
Нові ліміти по проведенню операцій по платіжних картах
Інформація для клієнтів 31 липня 2018 - 12:53
Шановні Клієнти!

Хочемо повідомити Вас про те, що з 01.08.2018 року в Банку для підвищення безпеки вводяться нові ліміти по проведенню операцій по платіжних Карта Банку, згідно п. 4.3.30. Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківський обслуговування фізичних осіб.
Ліміти стосуються операцій в категоріях Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції).
Сума ліміту становить:
- Quasi Cash (включає в себе Р2Р операції) - 15 000 грн. в день.

https://alfabank.ua/about/press/novi-limiti-po-provedennyu-operacij-po-platizhnih-kartah-2703
Всё IMHO
Вкладчик1234
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